Песков заверил, что Путин не собирается покидать пост президента

177

Речь шла о беседе Путина с основателем китайского интернет-гиганта Alibaba Джеком Ма на Восточном экономическом форуме, прошедшем на днях во Владивостоке.Джек Ма до этого сообщал о планах уйти на пенсию, напомнил Песков, и российский лидер выразил сомнения в том, что глава Alibaba с его энергией сможет "усидеть на месте".— Это говорит президент, которому уже 65, но, как сказал Джек Ма, что он никуда не собирается и у него нет таких помыслов, — подчеркнул пресс-секретарь Путина.8 сентября появилась информация о том, что основатель Alibaba Джек Ма собрался уйти на пенсию. Оказалось, что самый богатый китаец в мире оставит должность председателя правления 10 сентября 2019 года — в 20-летнюю годовщину компании и в день своего 55-летия.