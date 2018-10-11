Песков прокомментировал аварию «Союза»
11 октября 2018 15:27
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал аварию, которая произошла при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» с космодрома Байконур, передает корреспондент РБК.
«Слава богу, космонавты живы по той информации, что мы получаем», — заявил он.
Отвечая на вопрос, планируют ли глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и вице-премьер Юрий Борисов подготовить доклад президенту с пояснением деталей происшествия, Песков отметил, что не может сказать точно.
«Думаю, что Рогозин сейчас занят, надо получить информацию, провести первичный анализ. Разумеется, президенту будет предоставлен весь необходимый анализ», — добавил пресс-секретарь.
В разговоре с РБК Рогозин заверил, что после выключения двигателей сработала система аварийного спасения. «Экипаж жив. Это главное. <...> Я вылетел на место посадки корабля», — заявил глава космической корпорации.
Авария произошла спустя девять минут после старта ракеты в 11:40 мск. Капсула с экипажем успела вовремя открепиться от космического корабля и совершила аварийную посадку в Казахстане. Корабль должен был доставить на МКС российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга. Третье место занимал контейнер с грузом.
Экипаж корабля вышел на связь, к месту аварийной посадки выдвинулись спасатели и Дмитрий Рогозин. В NASA заверили, что уже работают с российскими коллегами по произошедшей аварии.
«Слава богу, космонавты живы по той информации, что мы получаем», — заявил он.
Отвечая на вопрос, планируют ли глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и вице-премьер Юрий Борисов подготовить доклад президенту с пояснением деталей происшествия, Песков отметил, что не может сказать точно.
«Думаю, что Рогозин сейчас занят, надо получить информацию, провести первичный анализ. Разумеется, президенту будет предоставлен весь необходимый анализ», — добавил пресс-секретарь.
В разговоре с РБК Рогозин заверил, что после выключения двигателей сработала система аварийного спасения. «Экипаж жив. Это главное. <...> Я вылетел на место посадки корабля», — заявил глава космической корпорации.
Авария произошла спустя девять минут после старта ракеты в 11:40 мск. Капсула с экипажем успела вовремя открепиться от космического корабля и совершила аварийную посадку в Казахстане. Корабль должен был доставить на МКС российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга. Третье место занимал контейнер с грузом.
Экипаж корабля вышел на связь, к месту аварийной посадки выдвинулись спасатели и Дмитрий Рогозин. В NASA заверили, что уже работают с российскими коллегами по произошедшей аварии.
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