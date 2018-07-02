Я нашел ошибку
Главные новости: 
Но они пока не могут передвигаться самостоятельно.
12 несовершеннолетних футболистов и их тренера, пропавших в затопленной пещере Кхао Луанг 23 июня, нашли живыми
Установлено, что ранение пострадавший получил
В поселке Нагорный мужчина подорвался на снаряде при сенокосе
Он отметил, что спорт, в отличие от войны, сближает, а не разъединяет.
Песков ответил на сравнение празднования успеха сборной на ЧМ с 9 мая
А на карты, браслеты и кольца Visa перевели почти 30 млн рублей.
По подсчетам Альфа-банка, за первые две недели чемпионата мира болельщики сняли в банкоматах на стадионах около 62 млн рублей
За время ЧМ-2018 посетил уже два матча на
94-летний фанат ФК "Крылья советов": "Для меня футбол - это праздник"
Почему теперь нужно платить за соцсети — в видеосюжете РБК.
Правительство Уганды сдержало свое обещание и ввело налог на соцсети
Общий объем выданных в мае 2018 года кредитов составил свыше 662,6 млрд руб., что на 48% превышает показатель годичной давности.
Россияне за месяц одолжили у банков в полтора раза больше денег
Это целесообразно только для товаров первой необходимости, считают чиновники.
Правительство не поддержало законопроект Яровой, запрещающий ретейлерам возвращать производителям просроченные продукты
сегодня  Вторник, 3 июля, 00:59
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 02/07:
USD 63.14
0.38
EUR 73.47
0.48
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Песков ответил на сравнение празднования успеха сборной на ЧМ с 9 мая

2 июля 2018 22:47
217
Он отметил, что спорт, в отличие от войны, сближает, а не разъединяет.
Радость болельщиков после победы российской сборной над Испанией в матче чемпионата мира по футболу сопоставима с хроникой 9 мая 1945 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РБК.

«Восторженные такие эпические оценки вот этого триумфа они понятны с эмоциональной точки зрения. Наверное, если вчера посмотреть на улицы многих российских городов, во многом это было сопоставимо с хроникой 9 мая 1945 года», — сказал Песков. Он отметил, что спорт, в отличие от войны, сближает, а не разъединяет.

Так пресс-секретарь российского лидера прокомментировал статью газеты The Independent, в которой триумф сборной России после победы над Испанией назвали «самым известным с 1945 года».

Российская футбольная сборная 1 июля обыграла команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти победу одержала российская команда. По данным Mediascope, этот матч посмотрели почти 3 млн москвичей. Теперь российская команда 7 июля встретится со сборной Хорватии в 1/4 финала ЧМ.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
2 июля 2018  22:47
Он отметил, что спорт, в отличие от войны, сближает, а не разъединяет.
Песков ответил на сравнение празднования успеха сборной на ЧМ с 9 мая
Он отметил, что спорт, в отличие от войны, сближает, а не разъединяет.  Социум
216
2 июля 2018  22:24
За время ЧМ-2018 посетил уже два матча на
94-летний фанат ФК "Крылья советов": "Для меня футбол - это праздник"
За время ЧМ-2018 посетил уже два матча на "Самара Арене".  Социум
252
2 июля 2018  21:18
А вот спрос на крепкий алкоголь упал в среднем на 4%.
Продажи пива в магазинах увеличились на 19% после победы сборной России над Испанией
 А вот спрос на крепкий алкоголь упал в среднем на 4%.  Социум
213
Весь список

Здравоохранение
1 июля 2018  15:10
Особенно подвержены тепловым ударам пожилые люди, дети и люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания.
Как уберечь себя от перегрева
 Особенно подвержены тепловым ударам пожилые люди, дети и люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания.  Здравоохранение
386
30 июня 2018  19:02
Из них 94 — иностранные граждане.
Более 1,5 тыс. человек получили медицинскую помощь на объектах ЧМ-2018 в Самаре
Из них 94 — иностранные граждане.  Здравоохранение
594
29 июня 2018  18:43
В Самарской области работают 19 центров здоровья.
350 пар «не дошли до ЭКО», потому что долгожданная беременность наступила после визита в центр здоровья
В Самарской области работают 19 центров здоровья.  Здравоохранение
386
Весь список
Новости медицины
25 июня 2018  20:01
Лечение рака в Израиле
Лечение рака в Израиле
 Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению.  Новости медицины
143
13 мая 2018  20:26
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
Основы выбора тонометров – для пожилых, активных людей
 Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни.  Новости медицины
209
8 мая 2018  16:24
Выбор роддома
 Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка.  Новости медицины
204
Весь список
Туризм
2 июля 2018  10:54
Перелеты за границу подорожали на 14 %
Перелеты за границу подорожали на 14%
Названо самое популярное направление. Туризм
208
2 июля 2018  09:00
Медведев предложил компенсировать затраты иностранных туристов на путёвки в Россию
Медведев предложил компенсировать затраты иностранных туристов на путёвки в Россию
Таким образом правительство намерено стимулировать въездной турпоток. Туризм
292
30 июня 2018  09:36
Натали Турс» отменила чартерные программы
Натали Турс» отменила чартерные программы
Туроператор объяснил свое решение низкими финансовыми показателями чартеров, на которые сейчас приходится 20–30% от общего числа программ компании. Туризм
382
Весь список
Образование
2 июля 2018  20:33
Ректору СГИК Эллеоноре Куруленко присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»
Ректору СГИК Эллеоноре Куруленко присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации»
  Образование
235
2 июля 2018  10:39
В день рождения СамГТУ поздравят лучших выпускников
В день рождения СамГТУ поздравят лучших выпускников
В этот раз копилка вуза пополнилась на 41 выдающегося выпускника. Образование
173
29 июня 2018  15:25
В Большом Кремлевском дворце Президент России лично поздравил выпускников с окончанием обучения и сказал напутственные слова.
Курсант СЮИ представлял ведомство и область на торжественном приеме у президента России
В Большом Кремлевском дворце Президент России лично поздравил выпускников с окончанием обучения и сказал напутственные слова.  Образование
332
Весь список

Культура
29 июня 2018  13:18
В Самаре отпразднуют Сабантуй
В Самаре отпразднуют Сабантуй
Праздник состоится в парке Гагарина. Культура
400
29 июня 2018  11:54
Для иностранных болельщиков любимые песни россиян исполнит хор Самарского университета
Для иностранных болельщиков любимые песни россиян исполнит хор Самарского университета
 Музыканты поддержат гостей и жителей города, направляющихся посмотреть матчи 1/8 финала Чемпионата Мира по футболу. Культура
445
28 июня 2018  13:04
Новый директор Самарского областного художественного музея рассказала о планах
Новый директор Самарского областного художественного музея рассказала о планах
Она пообещала сохранить партнерские отношения со всеми крупными российскими музеями. Культура
318
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
769
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1060
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
1019
Весь список


Видео
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
1573
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2073
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
732
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
819
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
228
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
160
Весь список

Фоторепортажи
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2051
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1365
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2567
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
142
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
518
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
809
Весь список

Мероприятия
Сегодня отмечается Международный день спортивного журналиста
Лидер нефтехимической отрасли «Новокуйбышевский завод масел и присадок» отпраздновал юбилей
В профессиональный праздник для инспекторов ГИБДД дети устроят поздравительный марафон
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда