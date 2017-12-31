Первыми новогоднее поздравление президента услышали жители Дальнего Востока

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Новый год «у нас это, прежде всего, семейный праздник», напомнил президент. «Мы отмечаем его, как было в детстве: с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен», — заметил Путин. По его словам, перемены «обязательно» случатся, если всегда помнить о родителях и «ценить каждую минуту, проведенную с ними», «если будем больше понимать своих детей», и поддерживать тех, кто рядом.«Умение помогать, быть чуткими, дарить добро наполняет жизнь истинным, человеческим смыслом», — добавил Путин, отметив, что в праздничную ночь всех объединяет «приподнятое новогоднее настроение» где бы мы не находились.«Особые поздравления» президент адресовал тем, «кто сейчас работает, выполняет воинский или профессиональный долг, дежурит в больницах, ведет самолеты и поезда».«Мы вместе и в наших общих повседневных делах. Сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений», — считает президент. Он также поблагодарил «всех за веру в себя и в нашу страну, за труд и его результаты».«Пусть в новом году в жизни каждого человека, каждой семьи произойдут перемены к лучшему, чтобы все были здоровы, чтобы рождались дети и чтобы они радовали нас», — обратился к россиянам Путин. В заключении речи он пожелал «мира и процветания нашей великой России — нашей любимой и единственной».​Фото: Алексей Дружинин / ТАСС