Первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий посетил строительную площадку стадиона «Самара Арена»

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Члены комиссии осмотрели строящийся объект и обсудили вопросы, связанные с организацией работ в ходе совещания, в котором принял участие Губернатор Самарской области, а также руководители профильных региональных министерств и представители генерального подрядчика ПСО «Казань».Был детально рассмотрен ход работ по строительству «Самара Арены» в разрезе графика строительно-монтажных работ, графиков движения рабочей силы, машин и механизмов, а также графика финансирования.На настоящий момент работы по монтажу железобетонных конструкций выполнены на 93,2%, устройство внутренних перегородок — на 80,87%. Система водоснабжения готова более чем на 70%, а работы по устройству системы теплоснабжения завершены полностью. На объекте также ведется остекление — 1 этаж готов на 100%, 2-4 этажи - на 91%. Также заключен договор подряда на выполнение работ по устройству футбольного поля между ПСО «Казань» и ООО«СИС РУС»: в настоящий момент сторонами согласовывается поэтапная передача стройплощадки по мере ее готовности.Сборка металлоконструкций купола «Самара Арены» ведется в четыре потока шестью кранами высокой грузоподъемности. Монтаж планируется завершить в июне, на опоры установлено две трети монтажных блоков (65 из 96). В работах задействовано почти 2,3 тысячи строителей и 148 единиц техники, а общая готовность стадиона составляет около 65%.После того, как доклад о работе сделали руководители всех задействованных на «Самара Арене» организаций, Ставицкий поставил задачу руководителю ПСО «Казань»: «В течение 3-х дней необходимо всю работу генподрядчика и подрядных организаций расписать посменно и отслеживать выполнение. Контроль по графикам должен быть жесткий».По словам замминистра, по уровню и качеству выполнения графиков, а также по данным мониторинга работа на «Самара Арене» ведется системно. Все смежники понимают, чем они занимаются, какая перед ними стоит задача и все это находится под четким контролем службы заказчика и генподрядчика.«Учитывая то, что самарский стадион уникален по конструктиву, архитектурному решению, организации строительства, была проведена огромная работа. Несмотря на некоторые сложности, полагаю, сегодня есть все основания говорить о том, что работа вошла в график. Самара и вся Россия получат красивейший стадион», - резюмировал Л.О.Ставицкий. сообщает пресс-служба облправительства.