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Первый сезон литературно-музыкальных программ «Имена России – 2018» пройдет в самарских городских парках
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Первый сезон литературно-музыкальных программ «Имена России – 2018» пройдет в самарских городских парках

5 сентября 2018 14:25
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Проект призван способствовать привлечению внимания к национальной музыкальной культуре разных стран, а также к выдающимся отечественным литераторам.
Проект стал победителем конкурса грантов в области молодежной политики Администрации городского округа Самара.

В сентябре текущего года в парках городского округа Самара будет реализован Первый сезон литературно-музыкальных программ «Имена России – 2018». В рамках проекта состоятся концертные выступления самарских талантливых литераторов и музыкантов.

Проект призван способствовать привлечению внимания к национальной музыкальной культуре разных стран, а также к выдающимся отечественным литераторам, пробуждающим в своем творчестве интерес к путешествию и открытию новых культурных горизонтов.
Организаторы проекта «Имена России – 2018» приглашают жителей и гостей городского округа Самара в культурное путешествие по странам и континентам вместе с молодыми талантливыми самарскими музыкантами и литераторами, которые будут знакомить слушателя с
высокими образцами музыкального и литературного искусства.

Программа мероприятия, будет состоять из двух частей:

- музыкальные шедевры выдающихся отечественных композиторов XIX-XX веков (П.И. Чайковский, С. Рахманнинов, Н. Римский-Корсаков, И. Дунаевский, Н. Фомин и др.);
- лучшие образцы русской поэзии XIX-XX веков (К. Прутков, А. С. Пушкин, Ф. Тютчев, В. Набоков, Н. Гумилев, В. Рождественский, Н. Гоголь, И. Бродский, К. Бальмонт, Д. Самойлов, Б. Пастернак, С. Есенин и др.).

Музыкально-литературное действие о культурном наследии разных стран призваны помочь формированию гармоничной и созидательной личности подрастающего поколения. Звучание русских народных инструментов в рамках проекта - живой способ приобщения к
национальному богатству. Академичность звучания создается включением в отдельные номера солирующей скрипки.

Общее количество участников мероприятий – более трех тысяч человек. Вход на все концертные выступления – свободный. В завершение цикла планируется проведение гала-концерта в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки.
Инициатор и художественный руководитель проекта – основатель и руководитель ансамбля народных инструментов «ВолгаФолк Бэнд» Самарской филармонии Дмитрий Буцыков. Режиссеры Проекта – председатель Самарской областной организации молодых литераторов, поэт Денис Домарев и руководитель Центра поддержки и развития чтения Самарской областной универсальной научной библиотеки, поэт Софья Сыромятникова. Проект реализуется при партнерском участии музыкального салона «Сириус», Самарской государственной филармонии, Самарской областной писательской организации, Самарской областной универсальной научной библиотеки, передает пресс-служба СОУНБ. 
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