«Первый канал» приступил к съемкам программы «Пусть говорят» с новым ведущим

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В пятницу, 11 августа, в студии на улице Лизы Чайкиной начались съемки очередного выпуска телешоу, передает корреспондент РБК. Программа, в частности, посвящена уходу Андрея Малахова с «Первого канала».«Это уже эфирная программа, не пилот», — подтвердил источник РБК, знакомый с ходом съемок программы.​На момент написания заметки представители канала не были доступны для комментария. РБК направил запрос на «Первый канал». Ни Борисов, ни Малахов на момент публикации материала не ответили на звонки РБК.Ранее «Первый канал» снял три пилотных выпуска ток-шоу, в которых приняли участие ведущий красноярского канала ТВК Александр Смол и Дмитрий Борисов. Об этом РБК сообщили несколько источников. Телеканал несколько раз переносил начало полноценных съемок, поскольку не мог определиться с кандидатурой ведущего.О том, что Андрей Малахов перейдет с «Первого канала» на телеканал «Россия 1», стало известно 31 июля. Как сообщали источники РБК, уход связан с конфликтом внутри команды ток-шоу «Пусть говорят». По информации Русской службы Би-би-си, продюсер Наталья Никонова, которая вернулась на программу, хотела добавить в передачу больше политических тем.Информацию о том, что Дмитрий Борисов является кандидатом на роль ведущего «Пусть говорят», сообщил журнал «7 дней». Сам Борисов, комментируя эту информацию, сказал: «Всем, кому меня мало на «Первом канале» в «Вечерних новостях» в 18:00, можно смело советовать включать программу «Время» в 21:00 — сейчас я веду и одно и другое».​Дмитрий Борисов родился в 1985 году в городе Черновцы (Украинская ССР), окончил историко-филологический факультет Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). До перехода на «Первый канал» в 2006 году работал ведущим на радио «Эхо Москвы». С 2011 года ведет на «Первом канале» информационную программу «Время». Осенью 2015 года стал генеральным продюсером «Первый канал. Всемирная сеть».Фото: Михаил Метцель / ТАСС