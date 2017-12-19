«Первый канал» на Новый год не покажет «Иронию судьбы»

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Источник на «Первом канале» подтвердил РБК, что 31 декабря в эфире вещателя не будет «Иронии судьбы». Он объяснил это «ротацией пакета «Мосфильма».«Фильм «Ирония судьбы» будет показан на канале «Россия 1». А нам достались «Кавказская пленница» и «Иван Васильевич меняет профессию», — пояснил собеседник РБК.Пресс-секретарь телеканала Лариса Крымова в комментарии «Снобу» сказала, что точной информации предоставить не может, но предположила, что комедия не выйдет в эфир «Первого канала» из-за истечения прав на показ.«Сноб» также пишет, что первой обратила внимание на отсутствие «Иронии судьбы» в расписании телеканала критик Арина Бородина.На момент публикации материала на сайте «Первого канала» доступна телепрограмма по 24 декабря включительно.В пресс-службе телеканала позднее пояснили РБК, что «Ирония судьбы» является частью пакета «Мосфильма», «который делится и ротируется между каналами». «Так, в этом году у «Первого канала» появились права на фильмы «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница», которые в прошлом году были на втором канале («Россия 1». — РБК). Обе картины «Первый канал» покажет 31 декабря: в 16:50 «Кавказскую пленницу» и в 21:15 мск «Иван Васильевич...», — сообщили в пресс-службе.Фильм «Ирония судьбы» выйдет 31 декабря в 16 часов на канале «Россия 1», подтвердили РБК в пресс-службе ВГТРК.Врач-психотерапевт, ректор Института психотерапии и медицинской психологии им. Б. Д. Карвасарского Равиль Назыров на вопрос РБК о том, что было бы, если бы «Иронию судьбы» вовсе не показали на Новый год, заявил, что «ни к чему существенному это привести не может». «Переживания по поводу последствий, связанных с тем, будет демонстрироваться какой-то фильм или нет, — это преувеличение, потому что люди живут своей реальной, человеческой жизнью, отношениями, планами», — сказал он. Но он также отметил, что у некоторых есть «ностальгические воспоминания» о картине Рязанова, так как зрители привыкли смотреть ее в новогоднюю ночь.Советские кинокартины продолжают пользоваться популярностью у россиян, писал в июне РБК со ссылкой на данные исследования Фонда кино и InterMedia. В топ-20 фильмов, которые показали телеканалы в 2016 году, первые пять позиций принадлежат советским фильмам. «Ирония судьбы» расположилась на четвертом месте. Самым популярным фильмом у россиян при этом стал «Любовь и голуби» Владимира Меньшова.В Москве в честь Рязанова решили назвать проектируемый проезд, расположенный между улицами Новаторов и Обручева. В мэрии о таком решении сообщили 24 октября.Фото: кадр из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!»