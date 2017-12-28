Первый ангольский спутник стал новой неудачей Роскосмоса
28 декабря 2017 14:30
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«После отделения от разгонного блока «Фрегат» спутник вышел на связь, но впоследствии связь с ним была утеряна, телеметрическая информация поступать перестала», — сообщил «Интерфаксу» источник на космодроме.
Обрыв связи подтвердил и источник ТАСС в ракетно-космической отрасли. «Пока связи со спутником «Ангосат» нет, разбираемся с ситуацией», — сказал он. По данным другого источника агентства, связь со спутником была потеряна на этапе раскрытия солнечных батарей.
«После разделения с разгонным блоком «Фрегат» в 06:54 мск все было штатно, включилась собственная система ориентации спутника, поступала телеметрия в полном объеме. Затем началось раскрытие солнечных батарей, на этом этапе была потеряна телеметрия», — сказал собеседник.
Пресс-служба «Роскосмоса» ситуацию не комментирует.
Эта ситуация «в некотором смысле распространенная», отмечает источник РБК в ракетно-космической отрасли. По его словам, связь со спутниками «пропадает периодически», а потом устанавливается. «Он [спутник] вышел на связь, все было с ним нормально, батарейки раскрылись, телеметрию передал. А потом пропал. Сейчас работают специалисты, чтобы установить связь», — добавил собеседник РБК. Глава пресс-службы РКК «Энергия» на момент написания текста на звонки РБК не ответил.
Как правило, подобные проблемы связаны с программным обеспечением, утверждает второй источник РБК в ракетно-космической отрасли. По его словам, случай со спутником «Ангосат» — это ЧП. Он также отмечает, что проблемы могут быть связаны с отсутствием достаточного финансирования со стороны заказчика. По его словам, в тех случаях, когда нет денег в бюджете у заказчика, он «по минимальному заказывает кому-то работу: например, «Лавочкину». «В «Лавочкине» говорят: надо систему дублировать, это будет стоить столько-то. Заказчик отвечает, что денег столько нет. Так как это коммерческий спутник и он не обязан соответствовать ГОСТу Минобороны или «Роскосмоса», «Лавочкин» эту задачу выполняет с оговоркой, что вероятность отказа составляет не менее 70%», — пояснил он.
Утром 27 декабря «Роскосмос» сообщил, что построенный ПАО «РКК «Энергия» по заказу Анголы космический аппарат «Ангосат» вышел на орбиту и отделился от разгонного блока.
«Довыведение космического аппарата будет осуществляться с помощью его собственной двигательной установки», — отмечалось в сообщении «Роскосмоса».
По данным РКК «Энергия», «Ангосат» — первый спутник, который построен по заказу Министерства телекоммуникаций и информационных технологий Анголы на основе инновационной «служебной платформы, состоящей из компонентов российского производства». Его двигательная установка позволяет проводить длительное довыведение на орбиту и коррекцию орбитального положения космического аппарата.
«Ангосат» предназначен для ведения трансляции в частотных C- и Ku-диапазонах с геостационарной орбиты на территорию Анголы и остальной Африки.
28 ноября 2017 года с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б», которая должна была вывести на орбиту 19 спутников, в том числе гидрометеорологический «Метеор-М». Первая, вторая и третья ступени «Союза» сработали штатно, однако после запуска двигателя разгонного блока «Фрегат» информация перестала поступать, и вскоре стало ясно, что на расчетные орбиты спутники не вышли. 1 декабря «Роскосмос» назвал наиболее вероятным местом падения космической головной части «Союза» северную часть Атлантического океана.
12 декабря «Роскосмос» сообщил, что неудачный запуск 28 ноября случился из-за «скрытой проблемы в алгоритме разгонного блока «Фрегат», которая не проявлялась десятилетиями».
Комментируя гибель спутников, глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что репутационные потери не покроют «никакие страховые выплаты».
«Мы такие издержки не можем нести! Здесь даже дело не в финансах, это просто репутационные проблемы для космической отрасли», — сказал премьер, назвав недопустимым поведение «начальников», которые в преддверии аварии «бодро успели отрапортовать о том, что пуск был произведен в соответствии со штатными показателями и что все хорошо».
Фото: roscosmos.ru
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