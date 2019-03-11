Первые банковские карты со сканером отпечатков пальцев уже тестируют

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Их будут тестировать 200 клиентов с апреля 2019 года. Новая система позволит им совершать покупки без ввода ПИН-кода и необходимости ставить подпись. Лимиты на все операции снимаются.Что касается безопасности, то данные отпечатка хранятся прямо в памяти карты. Хакер не сможет выкрасть какую-либо информацию. Только если сымитирует палец.И это намного надёжнее, чем использование для подтверждения оплаты ПИН-кода, который может подсмотреть кто угодно. Сейчас тестирование проходит в Великобритании, полгода назад было в Испании.Так что не исключено, что уже в ближайшее время оно может начаться в России.