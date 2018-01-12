Первую в России высокоскоростную железнодорожную магистраль могут проложить на Урале — от Екатеринбурга до Челябинска

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Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» подало в правительство частную концессионную инициативу о строительстве участка ВСМ на Урале. В партнерстве участвуют Челябинский трубопрокатный завод, инвестиционная группа «РВМ капитал» и другие инвесторы. Они подали заявку вместе с властями Челябинской и Свердловской областей.Представитель РЖД сообщил газете, что строительство участка ВСМ от Екатеринбурга до Челябинска входит в часть программы ВСМ Москва — Пекин. Магистраль до столицы КНР должна стать продолжением ВСМ Москва — Казань, но в отношении последней РЖД и кабмин не могут договориться о финансировании.В июле РБК писал, что РЖД просит от правительства как минимум 400 млрд руб. на магистраль Москва — Казань, а весь проект оценивается в 1,288 трлн руб. В качестве компромисса предлагался вариант строительства магистрали от Москвы до Владимира, но даже она, по данным «Ведомостей», обойдется дороже, чем участок на Урале: 459,5 млрд руб. против 360 млрд руб.Заявители предлагают возложить половину стоимости уральской ВСМ на инвесторов, на другую половину хотят получить грант из бюджета, ссылается газета на двух участников совещаний по проекту — человека, близкого к проектной компании, и регионального чиновника.По скоростной магистрали расстояние между Екатеринбургом и Челябинском будет преодолеваться за 1,1 часа вместо 3,5 часа сейчас.По мнению замгубернатора Челябинской области Руслана Гаттарова, «дорога объединит Челябинск и Екатеринбург в единую конурбацию, позволит создать третью столицу России, сформировать единый рынок труда». Государство инвестирует в инфраструктуру и получает эффект в виде увеличения валового регионального продукта и, соответственно, бюджетных доходов, объяснил Гаттаров.