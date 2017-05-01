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Первомайская демонстрация пройдет сегодня в Самаре

1 мая 2017 10:28
357
Первомайская демонстрация пройдет сегодня в Самаре
Сразу после окончания демонстрации на площади имени В.В. Куйбышева для всех участников Праздника Весны и Труда начнутся яркие показательные выступления авто и мототехники.

Впервые после 1990 года первомайская демонстрация в Самаре пройдёт в виде традиционного шествия через площадь имени В.В.Куйбышева – от улицы Ленинградской до улицы Полевой.

На праздник самарцев приглашают и в качестве зрителей. На площади им. В.В. Куйбышева уже установлены трибуны. Вход на них свободный. Начало демонстрации в 11.00. Занять свои места рекомендуются за 40 минут до начала мероприятия. Для зрителей наиболее быстрый способ попасть на трибуны через КПП, который будут расположены со стороны улиц Галактионовской/Красноармейской и улиц Галактионовской/Вилоновской.

Демонстрация будет сопровождаться выступлением лучших творческих коллективов города – 1000 артистов также пройдут в колоннах. Сразу после окончания демонстрации на площади имени В.В. Куйбышева для всех участников Праздника Весны и Труда начнутся яркие показательные выступления авто и мототехники – парад ретро автомобилей, заезды велосипедистов и мотоциклистов, грандиозное флаговое представление совместно со спортсменками из Федерации черлидинга, уникальное экстремальное трюковое байк-шоу «Обморок рейсинг» совместно с велотриалом.

По завершении праздника техника останется на площади и станет экспозицией выставки. Все желающие смогут посидеть за рулём уникальных автомобилей прошлых лет и сделать фотографии на память.


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