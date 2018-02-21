Первого марта Росреестр проведет «День консультаций» для граждан во всех регионах России

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Жители могут получить информацию с 13.00 до 20.00 в Самаре по адресу ул. Некрасовская, д.3, ул. Ленинская, д.25 А корпус 1; в Тольятти – Молодежный бульвар, д. 6А, пр-кт Ленинский, д.40; в городах и районах Самарской области – в офисах территориальных отделов Управления Росреестра и филиала кадастровой палаты.Мероприятие приурочено к 10-летию образования Росреестра и 20-летию создания в Российской Федерации системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.С 31 января 1998 года вступил в силу Федеральный закон от 21 июля 1997 года «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Реализация закона положила начало новому этапу в развитии правового регулирования регистрации прав на недвижимость: были установлены основные правила, определяющие порядок регистрации и основания для принятия решенийрегистрирующим органом. Таким образом была решена одна из основных государственных задач – организован оборот недвижимого имущества, что позволило в новых экономических условиях обеспечить гарантию прав собственности на недвижимость, а также улучшить инвестиционный климат государства.В соответствии с законодательством регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним осуществляли соответствующие региональные учреждения юстиции. В Самарской области это была регистрационная палата. В последующем полномочия по регистрации прав были переданы на федеральный уровень.Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, была определена Росрегистрация. Служба была образована Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 года Росрегистрация была переименована в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии с возложением на нее с 1 марта 2009 года функций упраздненных Роснедвижимости и Роскартографии.В настоящее время Росреестр наряду с функциями по государственной регистрации прав осуществляет функции по кадастровому учету недвижимости, а также по оказанию государственных услуг в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, землеустройства, государственного мониторинга земель, навигационного обеспечения транспортного комплекса.Росреестр также выполняет функции по государственной кадастровой оценке, федеральному государственному надзору в области геодезии и картографии, государственному земельному надзору, надзору за деятельностью саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, оценщиков и арбитражных управляющих. Подведомственными учреждениями Росреестра являются ФГБУ «ФКП Росреестра» и ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», сообщает пресс-служба облправитель.