Пересмотрел мультиков. В Коми ребёнок выпрыгнул с балкона с раскрытым зонтом

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— Как установили стражи порядка, пострадавший ребёнок 2012 года рождения остался в квартире без присмотра. Посмотрев мультфильм, мальчик решил повторить действия одного из героев: взял зонтик, прошёл на балкон и, раскрыв зонт, прыгнул вниз, — говорится в сообщении ведомства.Родителей пострадавшего привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка. Данная статья предполагает штраф в размере до трёх тысяч рублей.