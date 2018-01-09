Перенесшего инсульт актера Михаила Кокшенова выписали из больницы
9 января 2018 20:39
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81-летнего Кокшенова госпитализировали 17 октября в Первую градскую больницу имени Н.И. Пирогова с подозрением на инсульт, после того как актеру стало плохо на улице. Позднее медики подтвердили диагноз. Наталья Лепехина также сообщала РБК о частичной парализации Кокшенова.
Михаил Кокшенов снимался в таких фильмах, как «Ширли-мырли», «Не может быть!», «Спортлото-82», сериалах «Воронины» и «Папины дочки». Кокшенов также выступал режиссером фильмов «Русский бизнес», «Секрет фараона» и «Феномен».
Фото: ТАСС
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