Переход частных автомобилей на ГБО предлагают частично оплатить государству
18 марта 2019 22:12
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По программе предлагается собственникам легковых и коммерческих автомобилей, решивших перейти на газовое топливо, выделать субсидии. При этом возраст автомобилей не должен быть более 5 лет.
Водители легковых автомобилей за переход на ГБО смогут получать по 27 тысяч рублей, а водители легкового коммерческого транспорта – 48 тысяч рублей. Рыночная стоимость переоборудования легкового автомобиля составляет 90 тысяч рублей. Более того, сама процедура довольно сложная и трудоемкая: водителю приходится получать свидетельства, справки и заключения.
По программе предусмотрено выделение субсидий и для автобусов. Размер субсидий зависит от длины ТС: до 8 метров это 63 тысячи рублей, более 8 метров – 111 тысяч рублей. Размер субсидии для грузовиков составляет 114 тысяч рублей, для магистральных тягачей – 147 тысяч рублей.
Общий размер суммы на субсидии на 5 лет составляет по проекту 187 млрд рублей.
Проект программы будет опубликован для публичного обсуждения.
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