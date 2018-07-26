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«Нужно что-то, как-то смягчать. Но перегибы — они очень вредны и малоэффективны. Поэтому я думаю, что этот вопрос надо обсуждать, надо гуманизировать, надо уточнить юридически, чтобы не допускать в таком деле искривления ситуации. Поэтому мы будем принимать в этом участие», — сказала Матвиенко.В конце июня в Госдуму внесли законопроект о переводе ответственности по ч. 1 ст. 282 УК в Кодекс об административных правонарушениях. Статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека, совершенные публично, посредством СМИ или интернета.