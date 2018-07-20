Переезжающим на Дальний Восток увеличат подъемные c 225 тысяч до 1 млн рублей
20 июля 2018 14:23
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«Мы предложили в четыре раза увеличить подъемные — с 225 тыс. до 1 млн руб. Увеличить также финансирование программы переселения соотечественников», — пояснил Трутнев.
Полпред отметил, что в числе других дополнительных мер по стимулированию притока и роста населения на Дальнем Востоке — прибавка к выплате за первого ребенка и 30% к материнскому капиталу, а также возможность для семей с детьми брать ипотеку под 2% годовых. «Главную задачу, которая перед нами стоит, мы пока еще не решили. Мы не остановили отток населения», — констатировал Трутнев.
Проект постановления о выдаче 1 млн руб. подъемных при переезде на Дальний Восток был направлен в правительство Минтрудом в рамках поправок к программе трудовой мобильности. Сама программа запущена в 2015 году, по ней переселенцы имеют право на выплату 225 тыс. руб. Планируется создать около 120 тыс. рабочих мест в ДВФО к 2025 году, из которых около 60% должно прийтись на переселенцев из других регионов России и из-за рубежа.
Предыдущей инициативой властей, которая, по их мысли, стимулировала бы приток населения и инвестиций на Дальний Восток, стал так называемый дальневосточный гектар. Старт программе был дан в 2016 году, на нее в ДВФО выделили около 140 млн га. К февралю 2017 года власти получили 36 тыс. заявок и удовлетворили около 4,8 тыс. из них. В начале июня 2018 года Минвостокразвития предложило дать взявшим один дальневосточный гектар второй. Ведомство намерено внести соответствующие поправки в сентябре текущего года. Таким образом, власти рассчитывают увеличить население Дальнего Востока на 480 тыс. человек к 2025 году. Кроме того, в конце июня правительство утвердило дополнительные ассигнования на социальные программы для Дальнего Востока в размере 54 млрд руб. до 2021 года. Они пойдут на строительство дорог, детских садов, школ, больниц и спортивных объектов.
Население Дальнего Востока на момент распада СССР в 1991 году составляло более 8 млн человек, а к 2014 году — 6,2 млн. По оценкам Росстата на 2018 год, здесь живут 6,1 млн человек.
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