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Новости /  Общество /  Социум  

Перед отставкой экс-глава СОФПИЖС Виктор Костин "выписал себе премий и компенсаций почти на 4 млн рублей"

15 ноября 2018 20:00
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Об этом депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн сообщил в Твиттере.
Экс-глава Самарского областного фонда поддержки индивидуального строительства (СОФПИЖС) на селе Виктор Костин перед отставкой выписал себе премий и компенсаций почти на 4 млн рублей.

Об этом депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн сообщил в Твиттере.

"Прямо перед уходом в 08.18 глава Самарского обл. фонда поддержки ИЖС на селе (СОФПИЖС) В.Костин выписал себе премию в 2 млн руб., хотя за развал работы его надо сажать, а не поощрять. Буду добиваться изъятия этих денег, как необоснованно выплаченных. Помимо 2-млн премии В.Костин также выплатил себе компенсацию (золотой парашют) в 1,275 млн и 367 тыс за неиспользованный отпуск, после чего уехал домой в Саранск", — пишет он.



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