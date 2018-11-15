Перед отставкой экс-глава СОФПИЖС Виктор Костин "выписал себе премий и компенсаций почти на 4 млн рублей"

170

Об этом депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн сообщил в Твиттере."Прямо перед уходом в 08.18 глава Самарского обл. фонда поддержки ИЖС на селе (СОФПИЖС) В.Костин выписал себе премию в 2 млн руб., хотя за развал работы его надо сажать, а не поощрять. Буду добиваться изъятия этих денег, как необоснованно выплаченных. Помимо 2-млн премии В.Костин также выплатил себе компенсацию (золотой парашют) в 1,275 млн и 367 тыс за неиспользованный отпуск, после чего уехал домой в Саранск", — пишет он.