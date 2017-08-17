Перед открытием сезона охоты Росгвардия напоминает об ответственности за утрату оружия
17 августа 2017 12:11
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Накануне открытия охотничьего сезона, который стартует в ближайшие выходные, сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области напоминают владельцам оружия об ответственности за его утрату. К сожалению, бывают случаи, когда хозяева беспечно относятся к сохранности своего оружия и по неосторожности утрачивают оружие на водоемах охотничьих угодий, либо при перевозке к месту охоты.
В случае, если такое произошло, владелец должен незамедлительно сообщить в отдел внутренних дел, на территории которого случился инцидент, затем уведомить подразделение лицензионно-разрешительной работы по месту прописки и выдачи лицензии. По всем фактам сотрудники Росгвардии проводят тщательную проверку, оружие ставится в розыск, а его хозяина привлекают к административной ответственности.
Кроме того, сотрудники ЦЛРР напоминают, что на территории Самарской области продолжает действовать программа по приему у населения на возмездной основе незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Гражданин может сдать эти предметы в полицию или подразделение Росгвардии и получить взамен денежное вознаграждение. Важная деталь – человек, добровольно сдавший незаконно хранящееся оружие, освобождается от уголовной ответственности.
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