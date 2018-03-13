Пенсионный возраст в России начнут постепенно увеличивать с 2020 года, следует из прогноза ВЭБа

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«С 2020 года ожидается старт пенсионной реформы, включающей в себя постепенное (по полгода) увеличение пенсионного возраста. Других структурных преобразований, способных ускорить развитие экономики, в базовом сценарии не предполагается», — отмечается в документе.Социальный блок правительства не обсуждал параметры повышения пенсионного возраста, указанные в прогнозе ВЭБа, заявил РБК представитель вице-премьера Ольги Голодец.Страховые пенсии будут повышаться только на уровень инфляции, что приведет к остановке их роста в реальном выражении, утверждает ВЭБ. В январе 2018 года страховые пенсии были проиндексированы на 3,7%. При среднегодовой инфляции 2,7% и росте среднегодовой пенсии на 3% это означает слабый рост в реальном выражении, отмечается в прогнозе. Нормативно-правового акта об индексации пенсий в 2019–2021 годах еще нет, но бюджетные ассигнования на выплату страховых пенсий в бюджете Пенсионного фонда запланированы исходя из индексации пенсий в 2019–2020 годах на 4% в год.Таким образом, по оценке ВЭБа, в 2019 году реальные пенсии после роста в прошлые годы сократятся на 0,7%. Однако уже в 2020-м они увеличатся на 0,4%, прогнозирует ВЭБ.«Хотя в послании президента Федеральному собранию предложен возврат к опережающему инфляцию повышению пенсий, по-видимому, новые правила индексации пенсий станут одним из элементов ожидаемой пенсионной реформы», — утверждается в прогнозе. С началом пенсионной реформы ВЭБ ожидает роста реальных пенсий на 2,2%.В интервью РБК председатель Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что в настоящее время повышение пенсионного возраста обсуждается на экспертном уровне. По его словам, этот процесс должен происходить постепенно. Идею повысить пенсионный возраст поддерживает Центр стратегических разработок Алексея Кудрина: он должен увеличиваться до 63 лет для женщин и до 65 — для мужчин с шагом по полгода в год.В начале февраля сценарии повышения пенсионного возраста в России представили эксперты РАНХиГС. Оптимальным с точки зрения баланса финансовых и социальных последствий эксперты считают увеличение пенсионного возраста для мужчин до 63 лет, а для женщин — до 60. По их мнению, повышение должно происходить плавно, чтобы население и рынок труда смогли лучше адаптироваться. Темпы увеличения пенсионного возраста не должны превышать трех–шести месяцев в год, указали экономисты.Прогнозный среднегодовой размер пенсии для неработающих пенсионеров в 2018 году составляет 14,3 тыс. руб. и к 2020 году достигнет 15,5 тыс. руб., следует из данных Пенсионного фонда.​Выполнение майских указов президента о повышении зарплаты бюджетников поддержит рост доходов в 2018 году, но даст негативный эффект в 2019 году, утверждает ВЭБ. При отсутствии новых приоритетов зарплатной политики ставка будет сделана на удержание соотношений зарплат «майских» категорий работников и средней зарплаты по регионам.В 2019 году перенос индексации зарплат на октябрь (в 2018 году — в январе) приведет к их снижению в реальном выражении, считает ВЭБ (в прошлые годы реальные зарплаты стабильно росли в отличие от реальных доходов, которые снижаются четвертый год подряд). По его расчетам, реальная зарплата россиян в 2019 году вырастет только на 0,5% после увеличения на 5% в 2018 году. Реальные располагаемые доходы граждан в 2018 году вырастут на 2,3%, в 2019 году — на 0,4%.В 2020–2021 годах рост зарплат и реальных доходов возобновится на фоне ускорения общего роста экономики, прогнозируют эксперты ВЭБа. Зарплаты в реальном выражении вырастут 2,3 и 2,2%, а реальные доходы — на 3,2 и 3,7% соответственно.