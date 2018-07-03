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Новости /  Общество /  Социум  

Пенсионеры Москвы и области с 1 августа получат право бесплатного проезда в электричках

3 июля 2018 18:06
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Всего право на бесплатный проезд в пригородных электричках получат 2,8 млн человек.
Соответствующее решение приняли мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщает РБК со ссылкой на  сайт мэра.

Собянин отметил, что пригородные электрички являются важной частью транспортной системы Москвы, поэтому будет правильно, если граждане, имеющие льготы, смогут ездить на электричках бесплатно, как на метро или московском центральном кольце.

Помимо пенсионеров, такое право получат почетные доноры Советского союза, России и столицы, родители и представители детей-инвалидов. Также право бесплатного проезда достанется одному из родителей в многодетной семье, из опекунов ребенка-сироты и из родителей ребенка-инвалида, которому меньше 23 лет и который получает профессиональное образование. Помимо этого, в категорию граждан со льготами на проезд попадут приемные родители, взявшие на воспитание сирот старшего возраста или детей-инвалидов.

Всего право на бесплатный проезд в пригородных электричках получат 2,8 млн человек. Из них 1,6 млн — жители Москвы, 1,2 млн — Подмосковья.


Фото: ИТАР-ТАСС


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Комментарии



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