Пенсионерам подыщут новые места для торговли взамен стихийного рынка на Челюскинцев
2 августа 2018 14:38
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Во время рейтингового голосования минувшей весной жители решили, что в первую очередь необходимо благоустроить три объекта – бульвар Челюскинцев, сквер около дома №10 по проспекту Масленникова и бульвар вдоль улицы Осипенко от дома №22 до ул. Лесная.
В соответствии с проектом, на бульваре Челюскинцев обновят пешеходные дорожки, отремонтируют подпорную стенку рядом с поликлиникой, установят опоры освещения, лавочки и урны, а также проведут работы по озеленению территории. Не смогли жители договориться лишь по одному вопросу: сохранить ли стихийный рынок на территории обновленного общественного пространства.
«Большинство жителей высказались за то, чтобы убрать с территории бульвара лоточную торговлю. Но есть и те люди, которые с таким решением категорически не согласны. Пока к соглашению прийти не удалось», - рассказала глава районной администрации Алла Волчкова.
Во время посещения бульвара Елена Лапушкина пообщалась с местными жителями и выслушала аргументы «за» и «против». В качестве компромиссного варианта Глава города предложила сделать бульвар полноценной прогулочной зоной, а места для торговли пенсионеров перенести и облагородить.
«Торговые ряды в том месте и в том виде, в котором они сейчас существуют, совершенно точно не сохранятся. При этом необходимо учесть пожелания местных жителей, которые хотят реализовывать выращенную на своих огородах продукцию недалеко от дома, тем более, что спрос на нее есть. Алла Александровна, соберите рабочую группу и проработайте варианты размещения торговых рядов для пенсионеров»,- поручила Глава города руководству районной администрации.
В ходе объезда Елена Лапушкина посетила и бульвар вдоль улицы Осипенко. С инициативой обновить бульвар выступили жители дома №18 на одноименной улице. Благодаря их активности удалось не только внести объект в федеральный проект, но и привлечь дополнительные средства: за счет спонсорской помощи в мае этого года на территории бульвара уже установили спортивный комплекс с уличными тренажерами. В рамках «Формирования комфортной городской среды» на территории общественного пространства также появятся две площадки для игры в бадминтон, детская площадка с антитравматическим покрытием, лавочки, урны, тротуарные дорожки и опоры освещения.
Активисты дома на Осипенко, 18 рассказали Главе города, что позаботились и о судьбе своего двора. Придомовая территория также вошла в федеральный проект, более того, жители сами оплатили дополнительные работы. Среди них - ремонт отмостки вокруг здания и установка восьми вазонов. Также жильцы поделились с Еленой Лапушкиной, что сейчас готовятся принять участие в программе «СОдействие», реализуемой по инициативе Главы региона Дмитрия Азарова. Проект предполагает поддержку инициатив населения и благоустройство социально значимых объектов при софинансировании со стороны граждан.
«В нашем доме много пожилых людей. Поэтому мы хотели бы обустроить cквер, где они могли бы отдыхать. Сами посадим цветы, будем за ними ухаживать», - рассказала председатель ТСЖ «Триера» Антонина Меркушева.
Глава Самары поблагодарила людей за активную гражданскую позицию:
«Ситуация на бульваре на улице Осипенко вызывает только положительные эмоции. Жители активно высказывают свои замечания и пожелания подрядчику. Очевидно, что они будут беречь эту территорию и прикладывать все усилия для дальнейшего ее развития. Это настоящий пример для подражания», - подчеркнула Елена Лапушкина.
Финальной точкой выездного совещания стал сквер рядом с домом №10 по проспекту Масленникова. Благоустройство объекта выполнено уже на 75%: здесь завершены работы по укладке плиточного покрытия, обновлению газонной части и установке системы освещения. Специалистам осталось установить урны и скамейки.
Во время посещения сквера Глава города обратила внимание на состояние объекта потребительского рынка, расположенного в непосредственной близости от общественного пространства. Она поручила главе районной администрации связаться с его собственником, чтобы обсудить варианты переноса объекта, а также напомнить предпринимателю о необходимости содержать объект в нормативном состоянии, передает пресс-служба администрации Самары.
Фото: пресс-служба администрации Самары
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