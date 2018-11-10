Пенсионер попросил суд уменьшить ему возраст на 20 лет, чтоб иметь шанс в Tinder
10 ноября 2018 17:42
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По словам Эмиля, раз люди сейчас могут менять даже пол, то почему бы не разрешить то же самое делать с возрастом. Мужчина родился в 1949 году, но говорит, что чувствует себя минимум на 20 лет моложе, и хочет поменять год на 1969-й. Голландец утверждает, что врачи сказали ему, что он обладает телом 45-летнего.
Теперь мужчина начал юридическую битву за возраст, которая, по его мнению, откроет новые возможности. Например, он сможет купить новый дом, водить другой автомобиль и больше работать. Рательбанд жалуется, что сейчас из-за возраста он подвергается дискриминации в обществе, а компании неохотно прибегают к его услугам.
Кроме того, пенсионер преследует ещё одну цель. Он хочет иметь успех у девушек в "Тиндере", которые сейчас совсем не отвечают на посты жаждущего общения мужчины.
И хотя закон не на стороне голландца, судья сказал, что даже немного проникся к мужчине симпатией. О том, какое решение приняли по его делу, Эмиль узнает в течение четырёх недель.
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