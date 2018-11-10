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Новости /  Общество /  Социум  

Пенсионер попросил суд уменьшить ему возраст на 20 лет, чтоб иметь шанс в Tinder

10 ноября 2018 17:42
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По словам мужчины, раз люди сейчас могут менять даже пол, то почему бы не разрешить то же самое делать с возрастом.
69-летний предприниматель и гуру по самосовершенствованию Эмиль Рательбанд из Нидерландов решил добиться через суд, чтобы ему изменили возраст в паспорте, после того как получил отказ от местных властей. Мужчина считает, что это предоставит ему много привилегий, сообщает life.ru со ссылкой на Mirror.

По словам Эмиля, раз люди сейчас могут менять даже пол, то почему бы не разрешить то же самое делать с возрастом. Мужчина родился в 1949 году, но говорит, что чувствует себя минимум на 20 лет моложе, и хочет поменять год на 1969-й. Голландец утверждает, что врачи сказали ему, что он обладает телом 45-летнего.

Теперь мужчина начал юридическую битву за возраст, которая, по его мнению, откроет новые возможности. Например, он сможет купить новый дом, водить другой автомобиль и больше работать. Рательбанд жалуется, что сейчас из-за возраста он подвергается дискриминации в обществе, а компании неохотно прибегают к его услугам.

Кроме того, пенсионер преследует ещё одну цель. Он хочет иметь успех у девушек в "Тиндере", которые сейчас совсем не отвечают на посты жаждущего общения мужчины.

И хотя закон не на стороне голландца, судья сказал, что даже немного проникся к мужчине симпатией. О том, какое решение приняли по его делу, Эмиль узнает в течение четырёх недель. 
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Комментарии



Социум
10 ноября 2018  17:42
По словам мужчины, раз люди сейчас могут менять даже пол, то почему бы не разрешить то же самое делать с возрастом.
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