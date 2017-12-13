Пенсии следователям и прокурорам поднимут на 30%
13 декабря 2017 21:33
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После одобрения нижней палатой закон должен поддержать Совет Федерации и подписать президент. По замыслу авторов он вступит в силу уже в 2018 году.
В уже принятом федеральном бюджете в 2018 году на увеличение пенсий следователям и прокурорам заложено дополнительно 2,5 млрд руб., в 2019 и 2020 годах затраты превысят запланированные еще на 3,1 млрд руб., указывалось в проекте закона.
Как отмечал ранее глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»), после вступления в силу изменений пенсия следователей и прокуроров в среднем вырастет на 30%. Сейчас средняя пенсия у бывшего следователя районного звена составляет 20–22 тыс. руб., такая же примерно пенсия положена и районному прокурору, говорил на заседании нижней палаты Пискарев.
Надбавку к пенсии получат более 22 тыс. прокуроров, по линии Следственного комитета — более 2,4 тыс. человек, уточнял на заседании Госдумы 16 ноября заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов. Введение ежемесячной надбавки к пенсии за классный чин в среднем увеличит пенсии прокуроров и следователей на 6–7 тыс. руб., добавил чиновник.
Сейчас пенсии уволенным со службы прокурорским работникам и сотрудникам Следственного комитета выплачиваются за выслугу не менее 20 лет. Они составляют 50% от их денежного содержания, включающего должностной оклад и ежемесячную надбавку за выслугу. Оклады рядовых прокуроров составляют определенную процентную долю от оклада первого заместителя генпрокурора. Оклады следователей таким же образом зависят от оклада первого зампредседателя СКР. В свою очередь оклады руководителей этих ведомств привязаны к окладу председателя Верховного суда.
Последний раз пенсии отставным следователям и прокурорским работникам увеличивали в 2014 году. Это произошло при повышении денежного содержания соответствующих органов, также говорилось в пояснительной записке к проекту. Бывшие сотрудники СКР и прокуратуры обеспечиваются пенсией по тому же принципу, что и отставные военнослужащие, работники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы и Росгвардии. Однако у перечисленных служащих пенсии ежегодно повышаются, а у сотрудников СКР и прокуратуры — нет, говорится в документе.
Пенсии военнослужащих растут за счет увеличения процентной доли денежного довольствия, к которой приравнивается пенсия: с 2012 года она выросла с 54 до 72,23%. В 2018 году правительство запланировало проиндексировать зарплаты военным и пенсии военным пенсионерам на 4%.
Фото: smolnarod.ru
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