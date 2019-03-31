Пенсии, ОСАГО, налоги и не только. Какие изменения ждут россиян с 1 апреля
31 марта 2019 14:54
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Социальные пенсии вырастут
Главное изменение апреля — индексация социальных пенсий на два процента для почти четырех миллионов россиян. Вплоть до следующей индексации нетрудоспособным женщинам старше 65 и мужчинам старше 70 лет (у малочисленных народов Севера — 50 и 55 лет соответственно) будет начисляться 5283,9 рубля.
Такая же выплата предусмотрена детям до 18 и студентам до 23 лет по потере кормильца. Новый размер пенсии полных сирот того же возраста — 10 567,7 рубля.
Инвалидам срочной военной службы третьей группы пенсии повысят до 9246,7 рубля, второй — до 13 209,6 рубля, первой — до 15 851,6 рубля. Членам семей таких инвалидов, погибших из-за болезни, приобретенной во время службы, будут выплачивать по 7925,8 рубля. За погибших из-за травмы начислят по 10 567,7 рубля.
Пенсии чернобыльцев с начала апреля вырастут до 13 209,6 рубля. Такая же сумма — у ветеранов Великой Отечественной войны с первой группой инвалидности. Ветеранам второй группы социальные пенсии повысят до 10 567,7 рубля, третьей — до 7925,8 рубля.
Взрослым инвалидам первой группы и инвалидам с детства второй группы выплаты поднимут до 10 567,7 рубля. Инвалидам первой группы с детства и детям-инвалидам — до 12 681,1 рубля. Взрослым инвалидам второй группы будут выплачивать по 5283,9 рубля, третьей группы — по 4491,3 рубля.
ОСАГО станет проще и выгоднее
Корректировки в обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) коснутся системы расчета коэффициента "бонус-малус" (КБМ) — скидок за безаварийную и надбавок за аварийную езду. Если раньше цена новой страховки на следующий период рассчитывалась в день окончания действия полиса, то есть индивидуально для каждого автовладельца, теперь установлена единая дата — 1 апреля. Причем если водитель вписан сразу в несколько страховых полисов, к новому полису ОСАГО будет применяться минимальный коэффициент из всех возможных.
Другое важное нововведение касается водителей автомобилей юридических лиц: с 1 апреля устанавливается одинаковый КБМ для всех авто, зарегистрированных на это юрлицо.
Одно из ключевых изменений в системе "бонус-малус": теперь скидки и надбавки не будут аннулироваться из-за перерыва в водительском стаже. Сейчас, если водитель какое-то время не был вписан ни в один полис и не имел собственного автомобиля, его КБМ обнуляется. По новым правилам даже в этом случае данные будут вноситься в единую базу и перерасчитываться каждое 1 апреля.
Еще одно изменение вступит в силу 2 апреля: при покупке полиса ОСАГО онлайн в системах "Единый агент" (бумажный вариант) и "е-Гарант" (электронная версия) покупатель сможет выбирать страховую компанию. Сейчас этот выбор система делает автоматически, что не всегда удобно: например, автовладельцу предлагается купить полис страховщика, не имеющего офиса в его регионе.
Больше детских товаров со сниженным НДС
С 1 апреля пополнится список товаров, облагаемых сниженным до десяти процентов налогом на добавленную стоимость (НДС). Среди них — детская продукция, налог на которую покупателям приходилось уплачивать в полном объеме (20 процентов) начиная с 2019 года.
Это, в частности, детские люльки и кровати-манежи, матрацы, одеяла и постельное белье. Несмотря на то что часть товаров этой категории и раньше облагалась десятипроцентным НДС, после вступления в силу нового постановления их перечень существенно расширился.
По сниженной ставке будут облагаться налогом трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и прочий транспорт для самых маленьких, если в них нет моторов и электроприводов, а также некоторые виды кукол и детской одежды.
Полный список товаров, облагаемых НДС по льготной ставке, опубликован здесь, начиная с четвертой страницы.
Как это повлияет на цены, однозначно сказать нельзя. Теоретически снижение ставки НДС дает возможность продавцам уменьшить цены или, по крайней мере, не повышать их. Но ретейлеры вполне могут попытаться использовать нововведение, чтобы повысить доход.
Набрать кредитов станет труднее
Важное изменение коснется потребительского кредитования. Еще в декабре Центробанк обеспокоился ростом кредитной нагрузки на население и решил увеличить коэффициенты риска для банков: с 1 апреля у необеспеченных кредитов (для получения которых не предоставляются дополнительные гарантии вроде залога или поручительства) с полной стоимостью от десяти до 30 процентов этот коэффициент вырастет на 30 процентных пунктов.
Полная стоимость кредита подразумевает общий объем платежей по кредитному договору, включая погашение основной суммы, уплату процентов, комиссии за рассмотрение заявки, выдачу кредита, ведение счетов заемщика, расчетное и операционное обслуживание и ежегодные платежи за пользование банковскими картами.
Это понятие не включает комиссии за досрочное погашение кредита, кассовое обслуживание и получение кредитных денег при снятии через банкомат, штрафы за просрочку платежей и обязательные платежи, которые не являются частью договора, но предусмотрены законом (например — оплата полиса ОСАГО при покупке кредитного автомобиля).
С 1 апреля для кредитов полной стоимостью от десяти до 15 процентов коэффициент риска приравняют к 50 процентным пунктам, стоимостью от 15 до 20 процентов — к 70. Для кредитов стоимостью 20-25 процентов надбавку поднимут до 100 пунктов, а самыми дорогими станут кредиты стоимостью 25-30 процентов — для них надбавка составит 130.
Это значит, что из-за повышения коэффициента банк, выдавая кредиты с повышенными рисками, фактически снижает объем собственных средств. А если он выдаст слишком много необеспеченных кредитов с высоким риском и снизит собственный капитал до опасного уровня, ЦБ может отозвать у него лицензию.
Разумеется, банки предпочтут отказывать заемщикам в таких кредитах и будут направлять эти суммы на любую другую инвестиционную деятельность, которая позволит им получить больший доход с меньшими рисками от более ликвидных активов. Так что в итоге заемщику будет сложнее получить кредит без обеспечения.
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