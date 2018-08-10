Пеле продал свой особняк на пляжном курорте США за $2,8 млн

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По данным издания, спортсмен приобрёл скромный дом в 1979 за 156 тысяч долларов. Позже он его расширил — достроил второй этаж, бассейн и проход к пляжу.В начале августа Пеле удалось продать дом за 2,85 миллиона долларов, в то время как первая требуемая им цена составляла 3,25 миллиона долларов.Как отмечает издание, сам футболист давно живёт в Бразилии.