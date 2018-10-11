Пейте, дети... Роскачество нашло нарушения в 20% проверенного молока

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Проверку проходили образцы 90 популярных торговых марок молока жирностью 3,2%. Результаты показали, что 72 товара из 90 полностью соответствуют основным требованиям. Товары с нарушениями занимают 20,5% рынка.Производители восьми брендов добавляли в продукцию немолочные жиры. Такие факты выявлены в образцах в Южном округе ("Волжаночка", "Молочный родник"), Приволжском федеральном округе ("Добрая бурёнка", "Своё наше" и "Ташлинский МПЗ"), а также в Центральной России ("Лакомо", "36 копеек", "Народное").Некоторые производители снижают жирность продукта, чтобы увеличить его объёмы, тогда как на упаковке заявляют более высокий процент. Такие нарушения были обнаружены в молоке "Народное" (Рязанская область), "Торжокский молочный комбинат "Тверца" (Тверская область) и "Лакомо" (Орловская область).Также производители 25 из 90 проверенных брендов добавляют в продукцию сухое молоко. Но методика определения таких недочётов полностью эффективна только в отношении пастеризованного молока, тогда как "в отношении ультрапастеризованного и стерилизованного молока оценка эффективности методики у экспертов пока неоднозначна", потому нарушители в данной категории остались неназванными.Превышение допустимого уровня антибиотиков было выявлено в пяти продуктах. При этом проверка по микробиологическим показателям обнаружила кишечную палочку в молоке "Добрая бурёнка" (Саратовская область), "Белое облако" (Башкирия), "Своё наше" (Башкирия) и "Таёжный исток" (Красноярский край). В молоке Molli (Еврейская автономная область) выявлено повышенное число микроорганизмов.В целом всё молоко оказалось свежим, почти все образцы содержали достаточное количество белка. По словам замглавы Роскачества Елены Саратцевой, результаты не подтвердили многих потребительских мифов — например, что питьевое молоко разбавляют, массово снижают себестоимость за счёт растительных жиров, крахмала или других загустителей.В лидеры по качеству вырвались производители из Архангельской, Вологодской, Белгородской, Калининградской, Иркутской, Кировской областей, Краснодарского края, Нижегородской, Оренбургской областей, Самарской области, Пермского края, республик Карелия и Адыгея, Тюменской и Челябинской областей.По результатам исследований 21 бренд может претендовать на получение Государственного знака качества, говорится в сообщении.