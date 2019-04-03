Паводковая ситуация в Самарской области под контролем
3 апреля 2019 14:40
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Уточненный прогноз весеннего паводка представил начальник федерального государственного бюджетного учреждения «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Айдар Мингазов, который отметил, что на сегодня глубина промерзания почвы в среднем по области составила 17 см (в прошлом году – 50 см), почва оттаяла в Аглосе, Авангарде, Большой Глушице, Самаре. На 31 марта запасы воды в снеге в бассейнах рек составили 32-115% от нормы (в прошлом году – 72-137%), высота снежного покрова в среднем по области – 28 см (в прошлом году – 51 см). На реках Большой Черемшан, Кондурча, Сок, Чапаевка, Чагра, Малый Кинель, Большой Иргиз, Кутулук с 27 марта наблюдаются небольшие подъемы уровня воды, на остальных реках остались без изменений или понизились. «На реках области – ледостав с промоинами, лед потемнел, активно тает, ледоход, вода течет поверх льда. Реки Большой и Малый Кинель, Сызрань, Самара у с. Елшанка вскрылись ото льда 25 марта – 1 апреля. Река Чагра вскрылась 11 марта. На реках Малый и Большой Кинель, Чагра, Сызрань, Кутулук – чисто, — рассказал А. Мингазов. – На реках области подъем воды будет продолжаться». На 31 марта запасы воды по всему Волго-Камскому каскаду составили 103 мм – 88% нормы (в прошлом году – 118 мм). «Во втором квартале суммарный приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада ожидается в пределах 138-166 км3 или 94% от нормы, что соответствует значениям прошлого года», — сказал А. Мингазов. Уровень воды у г. Тольятти – 49,67 м, что ниже значения прошлого года на 2,62 м. У г. Самары уровень воды — 28,35 м (в прошлом году – 29,85 м). На Куйбышевском водохранилище у г. Тольятти наблюдаются забереги, лед потемнел, на 31 марта толщина льда – 25 см. На Саратовском водохранилище у г. Самары с 1 апреля чисто. Прогнозы максимальных уровней воды на Саратовском водохранилище будут составлены в апреле после утверждения графика сбросов воды.
Как отметил заместитель руководителя — начальник отдела водных ресурсов по Самарской области Нижне-Волжского бассейнового водного управления Евгений Бабичев, режимы работы водохранилищ Волго-Камского каскада в целом соответствуют установленным: «В апреле приток воды в Иваньковское, Куйбышевское и Саратовское водохранилища ожидается на 20-25% меньше нормы, в Угличское, Горьковское, Чебоксарское, Нижнекамское – близким к норме. Суммарный приток воды в водохранилища каскада ожидается в апреле в пределах 51-71 км3 (норма — 66 км3), во втором квартале – 138-166 км3 (норма – 161 км3)».
Директор филиала ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» — «Жигулевская ГЭС» Олег Леонов доложил членам комиссии, что до 15 апреля решением межведомственной группы при Федеральном агентстве водных ресурсов установлен режим работы Жигулевской ГЭС с расходами 5200-5400 м3/с. Текущая отметка водохранилища составляет 49,64 м, что соответствует плановому уровню. Свободный объем – 18,6 км3. Предварительный график пропуска паводка предполагает работу Жигулевской ГЭС с расходами 8000 м3/с до 25 апреля, 20000 м3/с до 30 апреля, 25000 м3/с до 10 мая и далее со снижением по графику обеспечения сельскохозяйственной и рыбной полок в Волго-Ахтубинской пойме с выходом к 10 июня на режим работы без холостых сбросов. «Режимы подлежат оперативной корректировке по фактическому развитию паводка», — подчеркнул О. Леонов.
Заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Максим Шаго доложил о проведении комплекса превентивных мер по подготовке гидротехнических сооружений к работе в период паводка, отметив, что особое внимание было уделено потенциально опасным ГТС и сооружениям, находящимся в каскаде.
О подготовке водохранилищ и плотин, подведомственных ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Самарской области», к безаварийному пропуску паводка рассказал заместитель директора по эксплуатации мелиоративных систем Михаил Стручков. Он отметил, что все мелиоративные объекты, водохранилища и сооружения на них, находящиеся в оперативном управлении и на балансе предприятия, являются федеральной собственностью. Это девять водохранилищ и пять плотин. К настоящему времени проведены обследования технического состояния плотин, водосбросных сооружений, дамб, каналов и прочих сооружений на мелиоративных системах. Во всех филиалах, участвующих в проведении паводка, организованы аварийные бригады, производится пополнение аварийным запасом материалов. «По результатам предварительной снегосъемки ожидаемый приток воды на всех водохранилищах составит 173,36 млн.м3. В настоящий момент объем водохранилищ (107,247 млн. м3) составляет 61% от полного наполнения (194,75млн.м3). Принимая во внимание предварительные расчеты снегосъемки, вынужденный сброс составит 88,21 млн.м3», — предположил М. Стручков.
На заседании противопаводковой комиссии также были заслушаны доклады ряда глав муниципалитетов о текущей ситуации на их территориях. Глава м.р. Ставропольский Владимир Медведев рассказал о проведенной работе в связи с произошедшим 1 апреля подтоплением талыми водами приусадебных участков, расположенных в с. Тимофеевка: «Все службы сработали своевременно, все соответствующие мероприятия были выполнены. В настоящее время в сельском поселении воды нет, дамба сдерживает поступающую с полей воду, уровень снизился на 50 см. Ситуация отслеживается в ежечасном режиме».
Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Александр Нефёдов: «Подготовка к паводку в регионе велась заблаговременно, проведён комплекс необходимых мер, под особый контроль взяты гидротехнические сооружения, а также места наиболее вероятного подтопления. Тепло пришло. И хотя специалисты большой воды не обещают, мониторинг за паводковой ситуацией должен быть постоянный, люди должны быть проинформированы, оперативные бригады и технические средства постоянно наготове. Паводковый период нужно пройти без особых последствий», передает пресс-служба облправительства.
Фото: pixabay.com
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