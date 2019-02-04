Павел Колобков и Дмитрий Азаров обсудили вопросы развития спорта в Самарской области

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«Молодежный» – современный центр по подготовке спортивного резерва Самарской области. Здесь проводятся соревнования и тренировки по различным видам спорта: есть универсальный игровой зал, зал для бокса, хореографии, единоборств, танцев. В «Молодежном» базируется Центр подготовки сборных команд региона. Его воспитанники становятся победителями и призерами международных соревнований, первенств и чемпионатов России. Спортсмены центра представляли честь России на Олимпийских играх.С 1 февраля в СК «Молодежный» работает экспериментальный федеральный проект по спортивному тестированию детей, реализуемый АНО «Стань чемпионом». Самарская область вошла в число пилотных регионов, где открыты подобные центры. Дети от 6 до 12 лет могут пройти здесь бесплатное тестирование, которое определяет, к какому спорту они имеют предрасположенность. Работники Центра продемонстрировали Павлу Колобкову и Дмитрию Азарову методики, по которым определяются спортивные таланты детей. Во время визита гостей тестирование проходили Иван и Ася. По результатам обследования и тестирования у юноши выявили предрасположенность к хоккею, а у девочки – к фехтованию. «У мальчика сильные ноги и кисти, хорошая реакция. Он командный игрок», – отметил тренер Александр Горлов.По словам работников Центра, очередь из желающих пройти тестирование уже выстроилась на 2 месяца вперед. Губернатор отметил, что впервые оценил возможности проекта на Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава», который прошел в Ульяновске в октябре прошлого года. «Мы получили рекомендации Министра и взяли проект на вооружение. И вот он начинает работать в Самарской области. Проект очень важен. Как известно, не бывает неталантливых детей – все дети талантливы. Но часто человек себя в дальнейшем не может реализовать, потому что изначально выбрал не тот вид деятельности или вид спорта. Здесь специалисты на основе научных методик помогают ребятам выбрать тот вид спорта, в котором они имеют возможность добиться наибольших успехов, – подчеркнул Дмитрий Азаров, – Мы готовы развивать проект. Уже есть предложение нашего медицинского университета дополнить его генетическим обследованием. Мы это попробуем на территории региона, представим результаты и может быть, это получит развитие уже на территории всей страны».Министр отметил, что проект в будущем получит развитие. «Считаем возможным скоординировать работу центров ГТО с этим тестированием, чтобы выявлять потенциально перспективных спортсменов и рекомендовать молодым ребятам и девчонкам определенные виды спорта», – сказал Павел Колобков.Всего в Самарской области подготовку спортивного резерва ведут 48 организаций – 173 отделения по 60 видам спорта. В них спортивную подготовку ведут 43600 человек – это совсем юные спортсмены и уже профессиональные атлеты высокого уровня. При этом в списки кандидатов в сборные команды РФ входят свыше 800 спортсменов Самарской области (олимпийские и неолимпийские виды спорта).Во время осмотра спорткомплекса Павел Колобков и Дмитрий Азаров обсудили реализацию на территории губернии федерального проекта «Спорт – норма жизни», который входит в нацпроект «Демография». Самарская область активно участвовала в заявочной кампании – Губернатор провел ряд встреч в федеральном ведомстве, в результате чего регион получил поддержку. Причем по уровню планируемого объема средств из бюджета страны – Самарская область в числе лидеров.«Хочу поблагодарить Павла Анатольевича за поддержу по крупным спортивным сооружениям, таких как легкоатлетический манеж в Тольятти. Для нас – это крайне важно, – подчеркнул Губернатор. – У нас есть инвестиционные проекты, в том числе по пляжным видам спорта. Мы хотели бы в дальнейшем претендовать на то, чтобы стать регионом по подготовке «пляжников» со всей России. Но для этого мы должны создать условия. Есть целый ряд направлений и крупных проектов, которые мы сегодня обсуждаем».Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что такая «по-настоящему командная работа приведет к тем результатам и целям, которые ставит перед нами Президент России».Также во время своего визита в областную столицу, руководитель федерального Минспорта посетил СК «Орбита», расположенный на улице Ново-Вокзальной. Спорткомплекс посещает более 3 тысяч человек – это не только профессиональные спортсмены, но жители из различных районов города. Здесь работают детские секции по различным видам спорта, оказываются услуги населению. Вечером в «Орбите» особенно многолюдно.Павел Колобков и Дмитрий Азаров осмотрели современные гимнастические залы, бассейны, ледовый каток, где проходила тренировка секции фигурного катания, а также большой универсальный зал для игровых видов спорта. Все площадки были заняты – занимались жители города и проходили занятия спортивных школ, передает пресс-служба облправительства.