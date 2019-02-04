Павел Колобков и Дмитрий Азаров обсудили участие СО в нацпроектах

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"Мы активно участвовали в заявочной кампании, получили федеральную поддержку", - отметил губернатор."Хочу отдельно поблагодарить Павла Анатольевича за то, что мы получили поддержку по крупным спортивным сооружениям, таким как легкоатлетический манеж в Тольятти. Для нас это крайне важно", - подчеркнул Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.