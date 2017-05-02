Павел Алексюк: «Такие акции необходимы не столько для ветеранов, а для нашей молодежи, чтобы каждый понимал, что такое война, чего она нам стоила».

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«В патриотической акции участвуют два поезда, один едет из Пензы через Уфу, Самару, Челябинск и 5 мая приезжает в Екатеринбург. Там мы встречаемся с другим поездом, который идет из Иркутска. Там, как и на каждой остановке, мы даем концерт, встречаемся с местными жителями. Причем, по ходу движения у нас появляются новые остановочные пункты, там, где мы изначально не планировали. В некоторых городах люди прям стоят, перегородив дорогу — просят концерт, просят открыть музей. Вот в Сызрани мы провели незапланированный концерт, до 2 часов ночи выступали. Такие поезда ходят нечасто, людям интересно, все удивительно. Такие акции необходимы не столько для ветеранов, мы им кланяемся низко, а для нашей молодежи, чтобы каждый понимал, что такое война, чего она нам стоила. И вот эти люди, которые сейчас находятся в очень преклонном возрасте, они достойны самого низкого поклона за их мужество и героизм».