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Новости /  Общество /  Социум  

Пациентка посылала к врачам вместо себя маму, а потом через суд попросила денег с поликлиники

12 октября 2018 19:44
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Мать также представляла дочь и в суде. В итоге в удовлетворении исковых требований суд отказал.
С Самарской городской поликлиники № 9 Октябрьского района попытались получить компенсацию морального вреда в 300 тысяч рублей. Истицей выступила некая Татьяна Коновалова, которая обратилась в Октябрьский районный суд, утверждая, что ей была некачественно оказана медицинская помощь. А именно — что ее не направили, как она сама того требовала, к неврологу в апреле 2016 года, не поставила на учет у этого специалиста, не назначили реабилитацию после операции по удалению опухоли, передает «СО» ОНЛАЙН.

Однако из опубликованного решения суда от 24 сентября следует, что показаний к постановке на учет у невролога не было. Да и сам учет предполагает всего лишь приглашение на осмотр дважды в год. Кроме того, в связи с жалобами на проблемы со зрением ей выдавались направления к специалистам в областную клиническую больницу и в онкоцентр. «Данное решение было обусловлено в том числе наличием в онкодиспансере специализированного нейрохирургического отделения, где могло быть проведено полное обследование истицы», — говорится в решении суда. Однако вместо пациентки на прием прибыла ее мать.

Подобное случалось и раньше. На прием в поликлинику вместо дочери также порой приходила мама пациентки. Между тем, «определять необходимые методы лечения со слов матери лечащий врач не может», говорится в решении. Мать также представляла г-жу Коновалову и в суде. В итоге в удовлетворении исковых требований суд отказал. 
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Комментарии



Социум
12 октября 2018  19:44
Мать также представляла дочь и в суде. В итоге в удовлетворении исковых требований суд отказал.
Пациентка посылала к врачам вместо себя маму, а потом через суд попросила денег с поликлиники
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