Патриотические конкурсы в честь Парада Памяти 7 ноября 2018 года, вновь найдут своих победителей в Самарской области

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Данные конкурсы проводятся в рамках традиционного Парада Памяти, посвященного военному параду в городе Куйбышеве 7 ноября 1941 года.С целью формирования интереса среди молодого поколения к истории родного края, малой родины и преумножения традиций истории Российской Федерации с 25 сентября по 03 ноября участникам конкурсов предлагается попробовать свои силы в следующих направлениях:1. конкурс сочинений, посвященный истории запасной столицы СССР – города Куйбышева, а также теме Парада Памяти и всех специальных мероприятий 2018 года «Оружие Победы»;2. конкурс стихотворений на тему «Оружие Победы»;3. конкурс рисунков на тему «Оружие Победы»;4. конкурс военно-патриотических клубов Самарской области.Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.Ознакомиться с Положением можно по ссылке: http://nokra.ru/wp-content/uploads/pologhenie-konkurs, передает пресс-служба администрации Самары.