Патриарх Кирилл считает, что признаки приближающегося конца света «видны невооруженным глазом»

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«Нужно быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории, о которых говорил в своем Откровении апостол и евангелист Иоанн Богослов», — сказал патриарх 20 ноября в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя.Он напомнил, что согласно вероучению христиан, приближение и удаление конца света зависит от самих людей. Он призвал всех, особенно публичных людей, понять свою ответственность за происходящее в стране и весь род человеческий и «затормозить наше сползание в бездну окончания истории».«Сегодня не то время, чтобы раскачивать лодку человеческих страстей — сегодня время сплочения всех здоровых сил, и церковь, и искусство, и культура, наши писатели, ученые, все те люди, которые любят Родину, должны быть сегодня вместе, потому что мы входим в критический период развития человеческой цивилизации», — сказал предстоятель церкви.По его мнению, сегодня грех «демонстрируется через кинематограф и театр». По словам патриарха, искусство, которое призвано «культивировать» личность человека, становится «гирей, которая не дает человеку взлететь».Он подчеркнул, что имеет в виду не все искусство, а то, которое «заявляет о своей особой роли нести народу искушение и грех». «Очень многая часть нашей интеллигенции повторяет губительную ошибку своих предшественников, доведших страну до гибели — революционных событий, столетие которых мы в этом году вспоминаем», — отметил глава РПЦ.Сегодня 20 ноября патриарху Кириллу исполнился 71 год. Президент Владимир Путин поздравил предстоятеля церкви и подарил ему картину художника Владимира Лаповка «Успенский собор Кремля».Фото из открытых источников