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Патриарх Кирилл рассказал, как сохранить народное единство в России

5 ноября 2018 15:50
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Только сохранение единой системы нравственных ценностей, общей для всех традиционных религий РФ, может сохранить народное единство в стране.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что только сохранение единой системы нравственных ценностей, общей для всех традиционных религий РФ, может сохранить народное единство в стране. Об этом он заявил на проповеди после богослужения в Успенском соборе Кремля в честь Дня Казанской иконы Божией Матери, передает life.ru.

Он отметил, что такая часть веры, как нравоучение, важна для формирования личности человека. И именно она должна лежать в основе сохранения народного единства.

По словам патриарха, исторический опыт страны показывает, насколько важны одинаковые нравственные и духовные ценности. Ведь если нет народного единства, то и вся система государства становится неустойчивой.

Также первоиерарх РПЦ выразил надежду, что россияне смогут пройти исторические испытания в это непростое время. 
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Комментарии



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