Патриарх Кирилл рассказал, как сохранить народное единство в России

37

Он отметил, что такая часть веры, как нравоучение, важна для формирования личности человека. И именно она должна лежать в основе сохранения народного единства.По словам патриарха, исторический опыт страны показывает, насколько важны одинаковые нравственные и духовные ценности. Ведь если нет народного единства, то и вся система государства становится неустойчивой.Также первоиерарх РПЦ выразил надежду, что россияне смогут пройти исторические испытания в это непростое время.