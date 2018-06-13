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Патриарх Кирилл призвал молиться за сборную России по футболу

13 июня 2018 21:44
Также патриарх призвал священнослужителей гостеприимно встречать всех болельщиков и отвечать на любые их вопросы.
Как передает РБК, патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться за сборную России. Об этом он заявил на открытии заседания Высшего церковного совета, видео выступления размещено на сайте Русской православной церкви.

Глава РПЦ надеется, что чемпионат мира пройдет успешно и положительно скажется на настроении россиян. По словам патриарха, на это будет влиять в том числе выступление сборной. «Здесь остается только надеяться. Но и молиться, с тем, чтобы все было правильно и достойно. Ну и, конечно, уповать на подготовку наших спортсменов», — заявил он.

Также патриарх призвал священнослужителей гостеприимно встречать всех болельщиков и отвечать на любые их вопросы. «Это, во-первых, долг гостеприимства, но и, кроме того, это и наш пастырский долг — отвечать на вопросы тех, кто в наш адрес вопросы обращает», — сказал патриарх.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо сделать так, чтобы все гости ЧМ ощутили «радушие и доброжелательность» людей, прониклись «самобытной, многонациональной культурой и уникальной природой России» и захотели снова приехать в Россию.

Чемпионат мира по футболу начнется 14 июня. Открытие пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.

Перед первым матчем перед зрителями выступят бразильский футболист Роналдо, британский певец и музыкант Робби Уильямс и российская оперная исполнительница Аида Гарифуллина.

На матчи чемпионата продано более 2,5 млн билетов.

Видео: РБК
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Комментарии



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13 июня 2018  23:23
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13 июня 2018  21:44
Также патриарх призвал священнослужителей гостеприимно встречать всех болельщиков и отвечать на любые их вопросы.
Патриарх Кирилл призвал молиться за сборную России по футболу
Также патриарх призвал священнослужителей гостеприимно встречать всех болельщиков и отвечать на любые их вопросы.   Социум
0
13 июня 2018  21:30
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