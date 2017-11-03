Пасынок Эльдара Рязанова умер в Москве
3 ноября 2017 22:32
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Позднее подтверждение появилось на личной странице Бердюгина в Facebook. «Поздно вечером 31 октября не стало нашего замечательного Олега Бердюгина. Похороны 3 ноября в пятницу. В пятницу в 9:30 утра в морге, по адресу: ул. Приорова, 10, будет прощание короткое», — говорится в сообщении на странице Бердюгина. Его похороны должны пройти на Троекуровском кладбище.
Сестра жены кинопродюсера Олега Бердюгина Тамила Гулиева не смогла попасть на его похороны. Об этом Гулиева рассказала РБК. По ее словам, в российском консульстве в Тбилиси ей отказали в визе по причине того, что она не является прямой родственницей умершего. «К сожалению, официальные законы не позволили быть рядом с ним и сестрой, мне отказали в визе. Большое горе у нас», — рассказала Гулиева.
«Первое, что приходит на ум, говоря об Олеге, какой это был добрый человек. Очень верующий, веселый, мог часами с детьми валять дурака. Был невероятно умным, эрудированным. Так что слушали с восхищением его. Он еще очень любил Россию», — отметила Гулиева.
Олег Бердюгин родился в 1964 году. Он сын третьей супруги Эльдара Рязанова Эммы Абайдуллиной от первого брака. Бердюгин окончил кафедру дизайна в Свердловском архитектурном институте и поступил во ВГИК. Он работал кинопродюсером и режиссером.
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