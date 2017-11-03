Я нашел ошибку
Главные новости: 
Речь шла о работе и дальнейшем развитии производства крупнейших предприятий, которые являются основой кластера – РКЦ «Прогресс» и ПАО «Кузнецов». Отдельно обсуждалась ситуация на Авиакоре.
Дмитрий Азаров в Москве обсудил с вице-премьером Дмитрием Рогозиным перспективы развития аэрокосмического кластера региона
Причина глобального сбоя пока не известна.
Популярный мессенджер WhatsApp не работает у пользователей по всему миру
Погиб 16-летний юноша, а две женщины были госпитализированы.
В Оренбургской области пьяный водитель сбил трех пешеходов
Он работал кинопродюсером и режиссером.
Пасынок Эльдара Рязанова умер в Москве
Однако не знают, как и когда оно будет создано.
В Кремле поддержали инициативу Овечкина по созданию Putin Team
Главные темы заседания комиссии — бюджеты субъектов следующего года, реструктуризация задолженности по кредитам и налоговая политика.
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию
У него и его семьи арестовано более 374 млн руб., более $140 млн, более €2 млн, 13 квартир, 4 машины и другое имущество.
У Захарченко нашли новые миллиарды: в рабочем кабинете, машине и двух квартирах, превращенных в денежные хранилища
Для извлечения пострадавшего к месту происшествия были вызваны спасатели. При извлечении пострадавшего из котлована спасатели использовали альпинистское снаряжение.
В Самаре на Демократической в строительный котлован упал погрузчик, водитель выпал из кабины и получил тяжелые травмы
сегодня  Суббота, 4 ноября, 04:30
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 04/11:
USD 58.43
0.34
EUR 68.08
0.4
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Пасынок Эльдара Рязанова умер в Москве

3 ноября 2017 22:32
408
Он работал кинопродюсером и режиссером.
Как сообщает РБК, Олег Бердюгин, пасынок покойного режиссера Эльдара Рязанова, 31 октября скончался в Москве. Об этом на своей странице в Facebook рассказала его супруга Кифаят Гулиева.

Позднее подтверждение появилось на личной странице Бердюгина в Facebook. «Поздно вечером 31 октября не стало нашего замечательного Олега Бердюгина. Похороны 3 ноября в пятницу. В пятницу в 9:30 утра в морге, по адресу: ул. Приорова, 10, будет прощание короткое», — говорится в сообщении на странице Бердюгина. Его похороны должны пройти на Троекуровском кладбище.

Сестра жены кинопродюсера Олега Бердюгина Тамила Гулиева не смогла попасть на его похороны. Об этом Гулиева рассказала РБК. По ее словам, в российском консульстве в Тбилиси ей отказали в визе по причине того, что она не является прямой родственницей умершего. «К сожалению, официальные законы не позволили быть рядом с ним и сестрой, мне отказали в визе. Большое горе у нас», — рассказала Гулиева.

«Первое, что приходит на ум, говоря об Олеге, какой это был добрый человек. Очень верующий, веселый, мог часами с детьми валять дурака. Был невероятно умным, эрудированным. Так что слушали с восхищением его. Он еще очень любил Россию», — отметила Гулиева.

Олег Бердюгин родился в 1964 году. Он сын третьей супруги Эльдара Рязанова Эммы Абайдуллиной от первого брака. Бердюгин окончил кафедру дизайна в Свердловском архитектурном институте и поступил во ВГИК. Он работал кинопродюсером и режиссером.



Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
3 ноября 2017  22:32
Он работал кинопродюсером и режиссером.
Пасынок Эльдара Рязанова умер в Москве
 Он работал кинопродюсером и режиссером.  Социум
407
3 ноября 2017  21:09
Кроме того, 43% опрошенных заявили, что не помнят или не знают, как именно он называется.
Почти половина россиян назвала День народного единства обычным выходным
Кроме того, 43% опрошенных заявили, что не помнят или не знают, как именно он называется.  Социум
341
3 ноября 2017  19:55
Конверсия в такой торговой точке может быть достаточно высокой — пользователи начнут совершать покупки просто из интереса.
Россия стала первой страной, где AliExpress запустит сеть магазинов с элементами виртуальной реальности
Конверсия в такой торговой точке может быть достаточно высокой — пользователи начнут совершать покупки просто из интереса.   Социум
231
Весь список

Здравоохранение
3 ноября 2017  20:26
Стаж работы В.В. Горячева в системе здравоохранения более 30 лет. Доктор медицинских наук, профессор.
Главврачом Самарского кардиологического диспансера назначен Владимир Горячев
Стаж работы В.В. Горячева в системе здравоохранения более 30 лет. Доктор медицинских наук, профессор.  Здравоохранение
307
3 ноября 2017  11:35
Российские ученые нашли способ предотвращения атеросклероза Исследование поможет разработать новые методы профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Российские ученые нашли способ предотвращения атеросклероза
Исследование поможет разработать новые методы профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Здравоохранение
143
3 ноября 2017  11:20
В Самаре на три дня соберутся стоматологи со всей России Выставка-форум состоится в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре на три дня соберутся стоматологи со всей России
Выставка-форум состоится в ВК «Экспо-Волга». Здравоохранение
172
Весь список
Новости медицины
17 октября 2017  09:19
Почему стоит проходить УЗИ хотя бы раз в год?
Почему стоит проходить УЗИ хотя бы раз в год?
 Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
335
28 сентября 2017  09:38
Как выбрать велотренажёр?
Как выбрать велотренажёр?
 Велотренажёр - это хороший способ поддерживать себя в хорошей форме в домашних условиях.  Новости медицины
226
27 сентября 2017  21:24
Анализы после 50 лет женщине
 50 лет – серьезный возраст, в котором приходят мысли о том, как бы продлить жизнь и вернуть себе здоровье, бывшее в молодости.   Новости медицины
425
Весь список
Туризм
31 октября 2017  12:45
Россия допускает введение безвиза с Грузией
Россия допускает введение безвиза с Грузией
В середине ноября замминистра иностранных дел России проведет переговоры в Праге со спецпредставителем премьера Грузии. Туризм
194
31 октября 2017  11:10
В Самаре пройдет специализированный форум «Тур притяжения 2017» Для бизнеса предусмотрены тренинги и мастер-классы с выдачей сертификатов от лучших спикеров России.
В Самаре пройдет специализированный форум «Тур притяжения 2017»
Для бизнеса предусмотрены тренинги и мастер-классы с выдачей сертификатов от лучших спикеров России. Туризм
176
31 октября 2017  09:41
В Самарской области завершился Всероссийский студенческий форум по промышленному туризму «Ночи над Волгой» Участники форума – студенты более 40 университетов России – познакомились с промышленностью региона во всем ее разнообразии.
В Самарской области завершился Всероссийский студенческий форум по промышленному туризму «Ночи над Волгой»
Участники форума – студенты более 40 университетов России – познакомились с промышленностью региона во всем ее разнообразии. Туризм
59
Весь список
Образование
3 ноября 2017  15:23
Студент ПВГУС представил свою коллекцию на Неделе Моды в Москве.
Дизайнер ПВГУС – на Неделе Моды в Москве
Студент ПВГУС представил свою коллекцию на Неделе Моды в Москве.   Образование
168
3 ноября 2017  15:03
Почти сто человек собрались сегодня в одной из самых вместительных аудиторий Поволжского государственного университета сервиса, чтобы проверить свои знания в области национальных культур нашей огромной страны. Это студенты, преподаватели, слушатели Центра
ПВГУС написал Большой этнографический диктант
Почти сто человек собрались сегодня в одной из самых вместительных аудиторий Поволжского государственного университета сервиса, чтобы проверить свои знания в... Образование
148
2 ноября 2017  21:38
Перспективами работы студента заинтересовались работники Курчатовского института Москвы.
Студент СамГТУ выступил на международной конференции в Минске
Перспективами работы студента заинтересовались работники Курчатовского института Москвы.  Образование
306
Весь список

Культура
2 ноября 2017  11:29
В Самарском театре оперы и балета состоится премьера музыкальной комедии «Волшебная лампа Аладдина» Спектакль покажут 4 ноября.
В Самарском театре оперы и балета состоится премьера музыкальной комедии «Волшебная лампа Аладдина»
Спектакль покажут 4 ноября. Культура
199
2 ноября 2017  10:53
Самара узнает имя лучшего Студента года В 2017 году было подано рекордное количество заявок.
Самара узнает имя лучшего Студента года
В 2017 году было подано рекордное количество заявок. Культура
163
31 октября 2017  13:35
«Театральный маршрут
"Театральный маршрут" снова стартовал в Самаре
Сезон 2017-2018 открылся концертом юной оперной певицы Яны Дьяковой. Культура
220
Весь список
Мода
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
114
3 октября 2017  08:55
Платья в стиле ампир
Платья в стиле ампир
 Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
206
27 сентября 2017  18:17
Не нагнетай: какие предметы женского гардероба раздражают мужчин
Не нагнетай: какие предметы женского гардероба раздражают мужчин
Мода — циклична. Она приходит и уходит, но кое-что должно кануть в Лету навсегда, — так считает подавляющее большинство мужчин. Мода
436
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
3596
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1448
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8325
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2234
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
8551
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2626
Весь список

Фоторепортажи
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1578
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1457
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1234
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2864
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2678
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
2348
Весь список

Мероприятия
На площади Куйбышева в Самаре пройдет репетиция Парада Памяти
В Самаре состоится всероссийский турнир по фехтованию
В Самаре состоится торжественного открытие исторического парка «Россия – моя история»
Весь список
Популярное
за сегодня

Дмитрий Азаров в Москве обсудил с вице-премьером Дмитрием Рогозиным перспективы развития аэрокосмического кластера региона

278

Популярный мессенджер WhatsApp не работает у пользователей по всему миру

249

В Оренбургской области пьяный водитель сбил трех пешеходов

176
за неделю

В Самаре по решению суда Екатерину Пузикову отпустили на свободу

2385

Какое будущее пророчат новому врио главы Самары Владимиру Василенко

2042

В Самаре на Волжском проспекте водитель «Шкоды Октавия» не справился с управлением и врезался в препятствие

1995
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда