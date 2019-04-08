Пассажиры такси назвали лучшие песни для поездки
8 апреля 2019 23:59
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Социологи спрашивали респондентов, какой трек они бы предпочли слушать в поездке на повторе.
Самой популярной оказалась песня Despacito исполнителя Luis Fonsi, ее выбрали бы 22% опрошенных. По 16% назвали "Цвет настроения синий" Филиппа Киркорова и Freestyler Bomfunk MC. Также в рейтинг попали "Чумачечая весна" Потапа и Насти Каменских и "Минимал" Элджея.
При этом большинство россиян признались, что лучшей песней для поездки в такси считают "Зеленоглазое такси" Олега Кваши, уже упомянутый "Цвет настроения синий", "Такси, такси" Игоря Николаева и "Едем в соседнее село" Мурата Тхагалегова и Султана Урагана.
Самыми необычными композициями, которые респонденты когда-либо слышали в поездке, оказались "Лада седан", "Владимирский централ", "Вите надо выйти", "Я крокодил", "Медуза", "Мурка", гимн России, песня Мамонтенка, а также композиции Бетховена, Бурановских бабушек, Сектора Газа и частушки.
В опросе приняли участие более 5600 россиян.
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