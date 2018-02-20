Пассажиры поездов дальнего следования могут заказать постные блюда в вагонах-ресторанах

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Пассажирам на выбор предлагаются первые и вторые блюда из овощей, круп и грибов, в том числе овощные супы, соте с грибами, различные каши и салаты. Десертное меню во время поста включает в себя большой выбор фруктов и соков, а также пироги с капустой, картофелем и грибами. Наряду с постными блюдами в меню также представлено большое разнообразие блюд из традиционного меню.Отметим, что холдинг «РЖД» предоставляет пассажирам поездов дальнего следования, включая скоростные и высокоскоростные поезда, различные специальные предложения по горячему питанию, а также расширяет возможности по заказу питания в поездах.Пассажиры высокоскоростных поездов «Сапсан», путешествующие первым и бизнес-классом, могут самостоятельно выбирать меню питания при оформлении билетов. А у пассажиров 149 поездов формирования АО «ФПК» в 2017 году появилась возможность заказывать питаниена весь маршрут следования (завтрак, обед, ужин) при покупке билета (или к ранее купленному билету) в кассе или на сайте ОАО «РЖД». В дальнейшем АО «ФПК» планирует максимально расширить этот перечень поездов. Меню поездов холдинга «РЖД» постоянно обновляется и включает в себя разнообразные блюда, в том числе вегетарианские и детские, сообщает пресс-служба КбшЖД.