Парк «Россия - Моя история» приглашает на открытие фотовыставки «Мы вместе - целая Россия, мы вместе - заповедная страна»

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В экспозиции принимают участие 46 российских заповедников и национальных парков, представлено свыше 200 фоторабот с краткойинформацией о заповедных территориях. Главные задачи выставки – показать посетителям многообразие заповедного мира России, привлечь внимание к сохранению первозданности в природе, а также пробудить желание восхищаться, гордиться своей Родиной и беречь свою страну!Заповедные уголки России, это удивительные прекрасные места. Под охраной Российских заповедников находятся места, не имеющиеаналогов на Земле, редкие животные и растения, многие из которых встречаются только в России. И самое главное, это сохранениеПриродного Наследия нашей Родины. Поэтому заповедное дело - поистине общенациональная программа, составляющая одно из основныхпонятий каждого человека - Родины. На территории России находится более 100 заповедников. И если поставить целью объехать всезаповедные места России, то нужно посвятить этому всю жизнь. Мы приглашаем вас в виртуальное путешествие по заповедникам России.Самые красивые и знаковые для территории места и их обитатели предстанут перед зрителем на фотографиях сотрудников заповедников ипосетителей территорий.Краткое описание каждого из них содержит сведения о нахождении, создании, особенностях и фото. Информации о заповедниках Россиихватит для того, чтобы решить, куда вы хотите поехать. На выставке вы узнаете, какой из заповедников был основан самым первым, а какой является самым южным или северным. Вы сможете познакомиться с Особо Охраняемыми Природными территориями Самарского края. Узнать о правилах их посещения. А также придумать себе свой «Заповедный маршрут».В открытии выставки примут участие самарские школьники, которые поддерживают мероприятия, проводимые Жигулевским заповедником. В частности, ребята написали «Письма Барсуку», это символ природоохранного комплекса Жигулевска, со своими рассказами о самых красивых местах в Самарском крае, где они уже побывали или которые еще мечтают посетить. Все послания будут переданы Юрию Петровичу Краснобаеву, директору Жигулевского заповедника. Он расскажет собравшимся, как живет природный парк сегодня, какие маршруты и программы – для самых разных категорий путешественников, в том числе для людей с ограниченными возможностями – могут быть реализованы совместно с мультимедийным парком «Россия – Моя история». Гора Стрельная и Каменная чаша – настоящие бриллианты в короне природы России. В финале мероприятия будет показан документальный фильм, сообщает тпресс-служба облправительства.Фото: tolkochto.ru