Парень вышел из комы и раскрыл, что происходит по ту сторону
27 января 2019 15:40
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случилось после, никто не мог предсказать. Десятки пользователей поделились в комментариях своими грустными и трогательными историями, но одна из них особенно запала в сердца людей и вызвала невероятный отклик, передает life.ru.
"Я пролежал в коме в течение недели, но для меня это казалось лишь мгновением. И вот что ещё странно: когда я находился без сознания, то слышал убаюкивающий голос мамы. Она рассказывала о моём детстве, о том, что я постоянно вытворял... И я помню каждое её слово".
"Мамы не стало в 2007 году, и перед смертью она впала в кому. Уже тогда мы понимали, что она больше не вернётся. В течение этого времени я постоянно рассказывал ей, какой замечательной мамой она была. Я говорил часами, пока она не сделала последний вздох. Надеюсь, она слышала меня. Мне так жаль, что я не всегда был для неё хорошим сыном".
"После того как я написал это послание, я решил посмотреть наши семейные фотографии. Её потеря до сих пор причиняет мне сильную боль. Она всегда и во всём поддерживала меня, и я очень скучаю по ней".
"Многие спрашивали, как она умерла. Моя мама шесть лет боролась с раком. В 8 утра того дня папа позвонил мне и сказал, что у неё больше нет сил держаться. На дорогу до больницы обычно уходило 40 минут, но я приехал за 20. Мы все успели с ней попрощаться, прежде чем она заснула. Я просидел рядом с ней до 8 вечера. 9 августа, девять лет назад, но мне до сих пор больно".
И вот так простой вопрос перерос в нечто большее. Пользователи сочувствовали человеку, скрывающемуся под ником MrEconomics, поддерживали его и подбадривали. Многих растрогала эта история, и они начали делиться похожими.
"Мой отец 2,5 года сражался с раком. Под конец он не мог говорить и открывать глаза, я держала его за руку и твердила, как сильно я его люблю. Я не была уверена, что он слышит, но тут он заплакал. Я поняла, что он меня услышал и я смогла попрощаться"
rkmulligan
"Когда маме диагностировали рак, она сказала, что хочет увидеть королевскую свадьбу. Но за день до неё она впала в кому. Утром я включила телевизор и, держа маму за руку, описывала ей происходящее на свадьбе. После окончания трансляции мама умерла"
Tinkeybird
"Мой прадедушка впал в кому, и дедушка сразу приехал к нему. Моя семья занимается музыкой, и хоть прадед и был учёным, но он тоже её любил. И вот посреди разговора он вдруг просыпается и говорит: "Нет, это был Банни Берриган". Это его последние слова"
Shivarez
"Мой папа умер в декабре, а я была очень далеко и не смогла попрощаться с ним. Это очень ударило по мне, и я рада, что тебе удалось сказать прощай. Я уверена, она знала, что ты рядом, и для неё это многое значило"
Kalipygia
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Комментарии
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27 января 2019 15:40
Один скучающий юзер задал на Reddit вопрос, что чувствует и чувствует ли вообще человек, находящийся в коме. То, что случилось после, никто не мог предсказать. Социум
29779
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