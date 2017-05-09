Парадный расчёт ГУ МЧС Самарской области принял участие в праздничных мероприятиях

131

Традиционно в торжественном мероприятии принял участие парадный расчёт Главного управления МЧС России по Самарской области и Волжского спасательного центра МЧС России.Парадный расчет возглавил заместитель начальника Главного управления (по антикризисному управлению) полковник, который неоднократно принимал участие в ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, такие как: наводнение в Крымске, Алтайском крае, последствия урагана на территории Республики Башкортостан. Личный состав парадного расчёта также неоднократно принимал участие в тушении пожаров, в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в доставке гуманитарной помощи, где за проявленное мужество и высокий профессионализм был неоднократно отмечен государственными и ведомственными наградами.На центральной трибуне парадные расчеты МЧС России приветствовал начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы"Для нас участие в параде Победы большая честь и гордость. Сегодня на этом знаменательном для страны событии принимают участие лучшие сотрудники Главного управления, каждый из которых подходит к своей задаче с чувством долга и ответственности", - подчеркнул начальник Главного управления.В завершении парада сотрудники Главного управления приняли участие во Всероссийской акции "Бессмертный полк", сообщает пресс-служба облМЧС.