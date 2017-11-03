Парад Памяти 7 ноября в Самаре: ПРОГРАММА

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Зрителей парада Памяти в Самаре ждет обширная программа. Проход военных по площади Куйбышева назначен на вторник, 7 ноября. Но уже 6 числа на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова состоится открытие памятника штурмовику Ил-2.

Парад 7 ноября будет предварять церемония возложения цветов к памятному знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года», который расположен в сквере на пересечении улиц Чапаевской и Красноармейской. В 11:00 на площади начнут работать фотовыставки и тематические площадки.

Сам парад стартует в 12:00. Вход свободный. По площади пройдут 90 парадных расчетов: действующей армии, ветеранских и патриотических общественных организаций, силовых структур, промышленных и оборонных предприятий, трудовых коллективов, военно-патриотических объединений и клубов, юнармии, ДОСААФ России, воспитанников кадетских классов. А также парадные расчеты регионов Приволжского федерального округа, Санкт-Петербурга, Ленинградской области.

Также горожане смогут увидеть реконструкцию битвы под Тихвином, которая состоялась осенью 1941 года на Ленинградском фронте. В этой операции участвовала 65-я стрелковая дивизия, которая перед этим парадным маршем прошла по площади Куйбышева.

На 14:30 организаторы запланировали открытие выставки исторической техники и полевой кухни. Любой желающий сможет отведать солдатскую кашу. А в 15:30 курсанты Самарского юридического института ФСИН России смогут увидеть моноспектакль народного артиста СССР Василия Ланового «Спасибо за верность, потомки!», сообщает 63.ру.