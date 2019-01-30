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Об этом сообщает депутат ГосДумы от СО"Памятнику Шостаковичу в Самаре быть! Министр культуры РФ Владимир Мединский, как председатель Российского военно-исторического общества, поддержал нашу инициативу. Напомню: именно в Куйбышеве великий композитор закончил работу над 7-й блокадной симфонией.05.03.1942 в Куйбышевском оперном театре состоялось ее первое исполнение", - написал Александр Хинштейн в Твиттере.