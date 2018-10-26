Памятник Табакову открыли в МХТ имени Чехова

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Скульптурный бюст выполнен по проекту скульптора, академика Российской академии художеств, народного художника РФ Салавата Щербакова.В открытии памятника приняли участие министр культуры РФ Владимир Мединский, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, руководитель МХТ Сергей Женовач, вдова Табакова народная артистка РФ Марина Зудина, а также актеры театра и ученики народного артиста.«Я думаю, Олег Павлович смотрит за всем происходящим, ехидно улыбается и думает: «Наконец-то я забронзовел по-настоящему», — цитирует Мединского агентство ТАСС.Также церемонию посетил худрук «Табакерки» и Московской театральной школы Олега Табакова Владимир Машков.«Почти восемь месяцев прошло, как нет Олега Павловича. Но ни меня, ни его учеников, ни близких он не покидал ни на минуту, не покидает. Более того, с каждым днем у меня всё устойчивее ощущение, что он становится всё весомее в нашей жизни», — сказал Машков.Фото: ТАСС/Терещенко Михаил