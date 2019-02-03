Памятник «Сестричка»– один из первых в России, посвященный великому подвигу всех женщин-фронтовичек
3 февраля 2019 19:41
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Скульптура довольно проста. Молодая девушка в форме, сидящая на ящиках из-под снарядов. Юная девушка присела отдохнуть. Она хрупкая, тоненькая, вынесшая на своих плечах из пылающих сражений немало раненых товарищей. Она – самая обычная представительница своего поколения, и одновременно какая-то особенная: подтянутая, решительная, готовая снова и снова, не зная усталости, продолжать перевязывать раненых. Монумент «Сестричка» - дань памяти женщинам, принимавшим участие в боевых действиях.
Над монументом работали четыре человека, целая творческая мастерская. На создание памятника из чугуна ушло два месяца. Над названием долго не думали. Слово «сестричка» за годы войны стало нарицательным. Владимир Полянский, руководитель творческой мастерской, сказал: «Сестричками называли не только медсестер, но и связисток, радисток – всех, кто воевал вместе с мужчинами».
В Великой Отечественной войне Россию защищали около миллиона женщин.
Фото: litcey.ru
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