Памятка по обеспечению безопасности детей в сезон открытых окон

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Помните: москитная сетка не защитит вашего ребенка от падения.В теплый период необходимо соблюдать следующие правила:- ребенок не может находиться без присмотра в помещении, где открыто настежь окно, или есть хоть малейшая вероятность, что ребенок может его самостоятельно открыть;- фурнитура окон и сами рамы должны быть исправны, чтобы предупредить их самопроизвольное или слишком легкое открывание ребенком;- если оставляете ребенка одного даже на непродолжительное время в помещении, а закрывать окно полностью не хотите, то в случае со стандартными деревянными рамами закройте окно на шпингалеты и снизу и сверху (не пренебрегайте верхним шпингалетом, так как нижний довольно легко открыть) и откройте форточку. В случае с металлопластиковым окном — поставьте раму в режим «фронтальное проветривание», так как из этого режима маленький ребенок самостоятельно вряд ли сможет открыть окно;- нельзя надеяться на режим «микропроветривание» на металлопластиковых окнах — его очень легко может открыть ребенок, даже случайно дернув за ручку;- не пренебрегайте средствами детской защиты на окнах: металлопластиковые окна в доме, где есть ребенок, просто обязаны быть оборудованы специальными устройствами, блокирующими открывание окна;- воспитывайте ребенка правильно: сами не ставьте маленького ребенка на подоконник, не поощряйте самостоятельного лазания туда, строго предупреждайте даже попытки таких «игр»;- объясняйте ребенку опасность открытого окна из-за возможного падения;Просим не забывать об этих простых правилах ни дома, ни в гостях, передает пресс-служба облправительства.