Памфилова вручила победившему на выборах Путину удостоверение президента и поздравила его с «убедительной чистой победой»
3 апреля 2018 17:32
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Глава ЦИК также поздравила Путина с «убедительной чистой победой».
Путин в свою очередь поблагодарил Памфилову за проделанную общенациональную «очень важную для страны» работу. «Как многие уже сказали, наверное, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны», — отметил президент, добавив, что в этом есть и заслуга Памфиловой и членов всех избирательных комиссий России. Глава ЦИК заметила, что, согласно опросам, до 88% граждан верят в достоверность результатов состоявшегося голосования.
«Мы поставили, вообще предложили и продумали многослойную систему фильтров, чтобы предотвращать, не допускать всякого рода нарушения. Это дало свои результаты. Поэтому действительно полагаю, что и выборы прошли беспрецедентно открыто, в мире аналогов нет», — заметила Памфилова.
Выборы президента России состоялись 18 марта. Победу на них одержал Владимир Путин, набравший 76,69% голосов. В ЦИК заметили, что за дествующего президента проголосовало рекордное число избирателей — более 55 млн. Всего в голосовании приняли участие 73 млн 629 тыс. человек или 67,54% избирателей.
По признанию пресс-секретаря президент России Дмитрия Пескова, результат, который Путин получил на выборах, стал для него «достаточно неожиданным». По его словам, на результате голосования сказалось давление на Россию со стороны других стран, которое заставило людей «объединиться вокруг сильного лидера».
Глава ЦИК утверждала, что на выборах президента не было зафиксировано серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на их результат. Тем не менее итоги были отменены на 14 участках — 13 в российских регионах и одном зарубежном.
Фото: ТАСС
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