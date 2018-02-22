Памфилова решила обратиться к Васильевой с просьбой не допустить проведения предвыборных мероприятий с участием школьников
22 февраля 2018 21:44
219
«Сейчас назрело, наша служба готовит письмо на имя министра образования РФ. Мы собрали случаи того, когда в школах, на наш взгляд, неправомерно проводятся какие-то акции. Я хочу вернуться к своему тезису: не втягивайте детей в предвыборные взрослые политические игры, оставьте детей в покое», — заявила Памфилова на заседании комиссии.
Глава ЦИК напомнила, что в России наблюдаются случаи принуждения к голосованию. В частности, она привела в качестве примера город Орехово-Зуево, где учителей вынуждали «писать заявления и голосовать на избирательном участке при техникуме». Также она намерена попросить Васильеву разобраться с ситуацией вокруг «школьных референдумов».
«Если проводите какие-то вопросы, то чтобы это не вторгалось на территорию, где проходят выборы президента <...> Я надеюсь, что министр образования нам поможет предотвратить дальнейшее расползание этих неправомерных фактов», — заявила она.
В Минобрнауки заявили РБК, что в случае поступления каких-либо рекомендаций от ЦИК они будут рассмотрены. Информация будет доведена до региональных органов управления образования, в чьем ведении и находятся школы.
Ранее в феврале Центральная избирательная комиссия отменила решение подмосковной избирательной комиссии о проведении в день президентских выборов референдумов в школах, сочтя его незаконным. В регионе предполагалось выяснить мнение жителей по вопросу длительности школьной недели. Тогда Памфилова назвала идею «бездарным, примитивным злоупотреблением выборами».
Фото: rg.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
22 февраля 2018 23:46
Всего за время действия «дачной амнистии» упрощенную регистрацию прошло более чем 3,5 млн объектов индивидуального жилищного строительства и более 7 млн... Социум
349
22 февраля 2018 23:36
Регламент процедуры ужесточили: теперь будет запрещено ездить без аптечки, покрывать пленкой фары, устанавливать шины с шипами только на ведущую ось. Социум
363
22 февраля 2018 21:50
Только 14% россиян настроены оптимистично и считают, что этот год принесет экономическое процветание. Социум
239
Здравоохранение
22 февраля 2018 23:51
Инсулинпродуцирующие клетки, созданные на основе стволовых клеток, позволяют заместить клетки поджелудочной железы, которые поражает диабет. Благодаря клеткам,... Здравоохранение
348
22 февраля 2018 20:17
Такие лекарства запрещены для розницы и могут использоваться только в больницах. При их самостоятельном применении не исключен летальный исход, указывает... Здравоохранение
204
21 февраля 2018 15:43
В больнице в настоящее время находятся три магнитно-резонансных томографа. Один из них с 2014 года находится в неисправном состоянии и признан не подлежащим... Здравоохранение
560
Новости медицины
22 февраля 2018 19:32
Каждый третий человек сталкивается с проблемой появления бородавок и папиллом, но мало кто знает, как с ними бороться. Новости медицины
45
31 января 2018 16:52
Израильская медицина считается одной из лучших в мире. Здесь работают опытные врачи, которые много времени посвящают улучшению своей квалификации. Новости медицины
200
22 января 2018 17:16
Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
453
Туризм
19 февраля 2018 19:20
Туризм
581
15 февраля 2018 13:14
Такую точку зрения высказал глава Минфина Антон Силуанов. Туризм
283
8 февраля 2018 09:58
Наш город примет эстафету от Уфы и станет главной профессиональной площадкой для общения представителей туротрасли в регион Туризм
440
Образование
22 февраля 2018 09:46
Около 6 тысяч родителей ждут второй волны, чтобы отдать своего ребенка в нужное им учебное заведение. Образование
197
21 февраля 2018 20:55
Статистические данные свидетельствуют о ежегодном увеличении численности обучающихся в школах Самары более чем на 4000 человек. Образование
485
21 февраля 2018 15:26
До 28 февраля акция пройдет во всех территориальных управлениях области. Сдать «ЕГЭ для родителей» смогут депутаты, представители администраций и родители... Образование
300
Культура
22 февраля 2018 09:39
Будет присуждено Гран-При Фестиваля. Культура
195
20 февраля 2018 13:23
Прозвучат известные и малознакомые произведения эпохи барокко в жанре токкаты. Культура
335
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1281
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
275
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
627
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
612
Видео
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
475
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
421
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
874
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
646
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
688
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
2033
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1282
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
568
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3695
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2122
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2561
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2456
Мероприятия