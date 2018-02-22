Памфилова решила обратиться к Васильевой с просьбой не допустить проведения предвыборных мероприятий с участием школьников

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«Сейчас назрело, наша служба готовит письмо на имя министра образования РФ. Мы собрали случаи того, когда в школах, на наш взгляд, неправомерно проводятся какие-то акции. Я хочу вернуться к своему тезису: не втягивайте детей в предвыборные взрослые политические игры, оставьте детей в покое», — заявила Памфилова на заседании комиссии.Глава ЦИК напомнила, что в России наблюдаются случаи принуждения к голосованию. В частности, она привела в качестве примера город Орехово-Зуево, где учителей вынуждали «писать заявления и голосовать на избирательном участке при техникуме». Также она намерена попросить Васильеву разобраться с ситуацией вокруг «школьных референдумов».«Если проводите какие-то вопросы, то чтобы это не вторгалось на территорию, где проходят выборы президента <...> Я надеюсь, что министр образования нам поможет предотвратить дальнейшее расползание этих неправомерных фактов», — заявила она.В Минобрнауки заявили РБК, что в случае поступления каких-либо рекомендаций от ЦИК они будут рассмотрены. Информация будет доведена до ​региональных органов управления образования, в чьем ведении и находятся школы.Ранее в феврале Центральная избирательная комиссия отменила решение подмосковной избирательной комиссии о проведении в день президентских выборов референдумов в школах, сочтя его незаконным. В регионе предполагалось выяснить мнение жителей по вопросу длительности школьной недели. Тогда Памфилова назвала идею «бездарным, примитивным злоупотреблением выборами».Фото: rg.ru